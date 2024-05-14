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Нападающий «Далласа» Джонстон повторил достижение Гретцки и Свечникова за день до 21-летия

Нападающий «Далласа» Джонстон повторил достижение Гретцки и Свечникова за день до 21-летия
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В эти минуты в Денвере (США) проходит четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз». На данный момент идёт третий период, счёт 3:1 в пользу гостей.

В составе «Старз» две заброшенные шайбы в свой актив записал 20-летний Уайатт Джонстон. Это его второй матч с более чем одним голом в плей-офф в возрасте до 21 года, что является вторым показателем в истории лиги. Больше матчей с такими критериями лишь у Пьера Тарджона — 4. По два таких матча провели целый ряд хоккеистов, в числе которых Андрей Свечников и Уэйн Гретцки.

Примечательно, что Джонстон день рождения отмечает 14 мая. Сейчас в Денвере ещё 13 число. То есть через несколько часов игроку исполнится 21 год.

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