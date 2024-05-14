«Хотелось избавиться от этого чувства». Кузнецов — о победе в пятом матче над «Рейнджерс»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли над «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1), в котором он забросил победную шайбу.

«Я просто очень благодарен быть частью этого. Это что-то подобное тому, когда ты выходишь на третий период и осознаёшь, что он может быть последним в сезоне, и ты хочешь избавиться от этого чувства, так что я очень благодарен, что нам удалось сравнять счёт и выиграть игру», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

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Всего в текущем плей-офф на счету 31-летнего Кузнецова 6 (4+2) очков в 9 матчах.

Таким образом, «Каролина» победила во втором матче подряд, и счёт в серии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч противостояния состоится в Роли в ночь с 16 на 17 мая.