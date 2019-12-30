Гусев красиво забил в большинстве! Скоро он станет лидером «Нью-Джерси»

Перед гостевым матчем в столице Канады у «дьяволов» вернулся в строй травмированный Павел Заха. Чех пропустил концовку пятничной игры с «Торонто» из-за повреждения спины, но обследование не выявило серьёзной травмы, а вот Уилл Батчер был вынужден отправиться в лазарет с подозрениями на перелом руки.

Кошмар для команды Гусева. «Дьяволы» проиграли два матча со счётом 1:11 Сам Никита, впрочем, смог сохранить свою репутацию, организовав единственный гол «Дэвилз».

Все эти перестановки не коснулись тройки Никиты Гусева, который уже привычно занял место на правом фланге второго звена в сочетании с Трэвисом Зэйджаком и Блейком Коулмэном. До предыдущего матча с «Мэйпл Лифс» Гусев не забивал полтора месяца, но после отставки Джона Хайнса с поста главного тренера «Нью-Джерси» заиграл намного увереннее: теперь на его счету 10 (2+8) очков в 11 последних матчах.

Первый период вместил в себя большое количество удалений и стычек, которые пошли на пользу «Нью-Джерси». «Дьяволы» были гораздо более активны у чужих ворот, и в заработанном большинстве смогли открыть счёт, когда Нико Хишир подправил дальний выстрел защитника Сами Ватанена.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Оттава» смогла не дать гостям увеличить преимущество, а после перерыва сделала ответный ход. Сначала нападающий Ник Пол воспользовался удобной передачей Дюклера и смог реализовать выход к воротам, а затем забил Артём Анисимов. Российскому центрфорварду откровенно повезло: после того, как он сыграл на добивании, шайба ударилась в штангу, а затем причудливым рикошетом от ноги голкипера Маккензи Блэквуда отскочила за линию ворот.

Календарь и результаты «Нью-Джерси Дэвилз»

Для Анисимова этот гол стал седьмым в сезоне и вторым за последние пять матчей. Удивительно, но у Артёма в нынешнем регулярном чемпионате лишь одна голевая передача, зато по заброшенным шайбам он выглядит очень неплохо.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Ну а затем пришло время Никиты Гусева. «Оттава» осталась втроём против пятерых после удалений Колина Уайта и Владислава Наместникова, и этот численный перевес был мастерски реализован. Трёхходовка в касание с участием Сами Ватанена и Джека Хьюза получилась эффективной и красивой, а забитый гол придал «Дэвилз» уверенности. Для Гусева это было седьмое очко в пяти последних матчах, а если взять более длительный отрезок, то можно без особой боязни говорить о том, что Никита становится одним из лидеров команды: в 22 матчах на его счету 17 результативных баллов. Кроме этого, Гусев лидирует в команде с 1 ноября по расширенному показателю полезности Corsi for и идёт первым в НХЛ по количеству первых передач в равных составах.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Лидерство в счёте, добытое форвардом «Дэвилз» Майлзом Вудом, «Нью-Джерси» удержать не смог, но вырвал победу в овертайме. Гол, автором которого стал первый номер драфта-2019 Джек Хьюз, был забить после выхода один на один, а финальная подработка шайбы и сам бросок были сделаны таким неуловимо тонким движением, что впору восхититься даже опытным мастерам.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

добыть её, додавить соперника. Нам очень нужны очки, потому что турнирное положение нас не устраивает. На этом мы делаем акцент», — сказал Хьюз после матча.



«Сегодня именно Джек внёс решающую разницу между победой и поражением. Если бы я мог выбирать, то, конечно, выбрал бы его, поэтому счастлив увидеть счёт на табло», — отметил главный тренер «Дэвилз» Ален Насреддин. «Нельзя весь матч сидеть в своей зоне. По такой игре одно очко — очень неплохой результат. Что поделать, у нас молодая команда, мы учимся, но не сдаёмся», — констатировал наставник «Оттавы» Ди Джей Смит.

