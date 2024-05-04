«Жизнь может дать шанс, когда не ждёшь». Заслуженный тренер России — о голкипере Шилове

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался об успешной игре латвийского голкипера «Ванкувер Кэнакс» Артура Шилова в матче Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (1:0, 4-2 в серии), где вратарь оформил «сухой» матч, отразив 28 бросков.

«История Артура Шилова, который, будучи третьим вратарём, вытащил «Ванкувер» во второй раунд Кубка Стэнли, удивительная. Если ты надел вратарскую форму, надо верить в свою звезду и быть готовым ко всему.

В чём сложность быть третьим вратарём? Ты должен каждый день, каждый час быть готовым к своему шансу и взять его. Шилов был вызван из фарм-клуба и помог «Ванкуверу» выйти во второй раунд Кубка Стэнли. Это прекрасный пример для всех вратарей того, что жизнь может дать шанс, когда ты его не ждёшь. Горжусь этим парнем и желаю ему успеха!» — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, «Ванкувер» вынужден был прибегнуть к варианту с Шиловым после того, как по ходу серии с «Нэшвиллом» лишился двух своих основных голкиперов — Кейси Десмита и Тэтчера Демко.