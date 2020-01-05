«Россия – Канада – полная непредсказуемость». Рэй Ферраро – о финале мечты на МЧМ

МЧМ-2020

Рэй Ферраро отыграл в НХЛ 18 сезонов, набрал под 900 очков, а затем ушёл в журналистику. Помимо работы на играх НХЛ, он уже несколько лет он является одним из комментаторов TSN на молодёжных чемпионатах мира. Перед финалом между Россией и Канадой «Чемпионат» поговорил с канадцем о сборной России, её сильных и слабых сторонах, а также о том, к чему стоит готовиться в самом ожидаемом матче наступившего года.

«Аппетитная схватка. Канада будет мстить тому, кто её отшлёпал». Америка — о финале МЧМ Канадцы уверяют, что стали играть лучше после исторического разгрома со счётом 0:6.

«Единственный вопрос России – на последнем рубеже. Никто не знает, как сыграет Мифтахов»

— Что думаете о России?

— Сборная России на этом турнире всегда очень интересная команда. Редко бывает, чтобы в начале чемпионата она была такой же, как в конце. Мне стала нравиться эта команда с тех пор, как они произвели изменения в звеньях. После этого Денисенко стал более важной частью команды, что пошло на пользу России. Они хороши – габаритные, быстрые, забивающие.

Единственный вопрос касается последнего рубежа. Как будет играть их вратарь сегодня? Думаю, никто на самом деле не знает. Естественно, это будет Мифтахов, но Аскаров не просто так играл в полуфинале. Сейчас отличный шанс для Мифтахова. Сыграет ли он хорошо? Я не знаю. Вратари были самым большим вопросом перед турниром для Канады. Джоэль Хофер играет фантастически, никто не думал, что всё будет так, а они в финале.

— Перед турниром вокруг Аскарова было много шумихи, кажется, это не пошло ему на пользу.

— Я не видел его в деле до этого турнира. Ожидал от него совсем другую игру, но он ничего не мог поймать, ему постоянно забрасывали со стороны ловушки, его ноги постоянно двигались. Не знаю, нервы это или просто игра слишком была быстрой для него. А это возможно, ведь ему только 17 лет. Это не значит, что в будущем он не станет прекрасным вратарём, но пока кажется, что этот турнир для него слишком быстрый. Вот в следующем декабре игра здесь не будет для него слишком быстрой, через год он будет совсем другим.

— Крэйг Баттон ставил его в топ-5 рейтинга драфта. Теперь он опустится?

— Для меня – да, но я не смотрел за ним в течение 30-40 матчей, как скауты. Скажу так – теперь все, кто думал взять его высоко на драфте, будут бронировать немало билетов на самолёты, чтобы снова его просмотреть и понять, нормальна ли для него такая игра или нет. Я могу говорить только о том, что видел сам. А я видел вратаря, который испытывал большие проблемы.

— Кто впечатлил вас больше всего среди россиян?

— Я совсем ничего не знал о Воронкове, мне он нравится. Большой, сильный, может двигать шайбу. Я знал Морозова, Марченко и Подколзина по прошлому году, но мой любимый игрок – Романов. Очень нравится, как он играет, он смелый, агрессивный, с потрясающим катанием. В этом году он выглядит лидером, видно, что внутри у него горит огонь соперничества. Думаю, он невероятный игрок.

— Думаете, он станет звездой?

— Потенциал у него есть, но вы должны понимать, что в 20 лет заиграть в НХЛ очень тяжело. Посмотрите на Сергачёва, у него был неплохой год, хороший год и плохой год. Это тяжело, но думаю, к 24-25 годам Романов станет защитником первой пары в «Монреале». Не вижу причин, по которым он не сможет стать очень хорошим защитником в НХЛ и играть там долгое время.

«Россия – Канада – полная непредсказуемость, 6:0 точно не будет»

— Финал Россия – Канада, 6:0 в группе вообще ничего не будут значить?

— 6:0 точно не будет, ни в ту, ни в другую сторону. Думаю, будет много силовой борьбы, игра будет идти в обе стороны, инициатива будет переходить от одного к другому. В середине матчей между Россией и Канадой всегда бывают взлёты и падения. Я освещаю этот турнир с 2012 года, от таких матчей ждёшь полной непредсказуемости. Что бы мы ни предполагали, что бы ни случилось в начале, к середине матча это изменится. Это подростки с бешеными эмоциями, две очень хорошие команды. Из-за того, что Россия выиграла один раз, её в некоторой степени можно назвать фаворитом, но я не удивлюсь победе любой команды.

— Вы на кого ставите?

— Я же из Канады, конечно, скажу, что они. Но я смотрел все матчи России, даже когда они проиграли чехам, первое, что я подумал, что это хорошая команда и что они будут здорово играть на этом турнире. Они начали не слишком хорошо, столкнулись с трудностями в середине турнира, но потом они вдруг стали выглядеть очень сильной командой. Вчера со шведами им пришлось биться, чтобы вернуться в игру. После замены Аскарова у них был перевес по броскам 11-1, они взяли игру под контроль.

«Важно убрать эго в одно место и сыграть матч жизни». Ларионов перед финалом с Канадой В сборной верят – командный дух и игра могут стать залогом успеха.

— Россия наконец-то стала играть в полной мере этого слова, чего могло не быть в прошлые годы.

— Всё дело в том, как ты подбираешь команду. Сейчас у неё больше мастерства и глубины, раньше такое было не всегда.

— Есть мнение, что дело в Игоре Ларионове, который вошёл в тренерский штаб.

— Я давно знаком с Игорем, он один из моих любимых людей в хоккее. Мне кажется, что я чему-то учусь каждый раз, когда мы разговариваем. Его видение игры основано на мастерстве и контроле шайбы – именно так играл он сам. Мало кто может играть как он. Думаю, он оказал большое влияние на подбор состава и игру России. Он пришёл в сборную уже после Суперсерии и начали думать над составом. Игорь мог повлиять на стиль и мысль игры. Я рад, что Игорь стал тренировать, хоккей становится лучше, когда в нём есть он.