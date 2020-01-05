«Важно убрать эго в одно место и сыграть матч жизни». Ларионов перед финалом с Канадой

МЧМ-2020

Сборная России перед финалом молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2020 провела утреннюю раскатку. После тренировки о подготовке и ожиданиях от встречи со сборной Канады рассказал помощник главного тренера команды Игорь Ларионов.

Ждали четыре года. Бесценные эмоции сборной России после выхода в финал МЧМ Давно игроки и болельщики российской команды не испытывали таких чувств на крупных турнирах. Но в финале будет ещё сложнее.

«Важно убрать своё эго в одно место, команда – это определяющий фактор»

— Финальный матч – это то, к чему все шли все эти годы. Видно, что ребята немного отошли от вчерашнего эмоционального матча. Это главное, что они слегка размялись и готовы дать хороший бой.

— Канада сильно изменилась после победы России 6:0 на групповом этапе?

— Это другая команда. Матч обещает быть интересным. Мы ещё посмотрим пару видео их последних матчей. Дальше уже наметим план на игру. Это должен быть праздник хоккея, самый горячий билет – на Россия – Канада. Прекрасный праздник для мирового хоккея, мы к нему готовы.

— Считаете ли вы, что вчера у вас немного не пошло и важно попасть в точку с вратарём?

— Сейчас можно говорить что угодно, это было вчера. У нас три сильных вратаря. Написать сценарий к игре невозможно. Сложно угадать, кто и как сыграет. У каждого вратаря есть шанс внести свою лепту в победы.

— Что станет самым важным в игре?

— Дисциплина – это номер один. Все 22 игрока, которые выходят на лёд, должны провести матч жизни. Каждый должен отдать часть себя, выложить всё, что есть. Копить энергию нет смысла. Понятно, что все устали эмоционально и физически, но молодёжь умеет быстро восстановиться.

— Вы показывали, как раньше Россия играла со шведами, поднимали команде дух?

— Мы показывали и говорили, что команда – это определяющий фактор. Хорошо иметь личности, но личность должна работать на команду. Хотели показать, что командный дух и игра могут стать залогом успеха. Важно убрать своё эго в одно место и показать командную дисциплину, командную игру и сплочённость.

— К США в группе тоже готовились, но не получилось…

— Это разные варианты игр. Вчера была очень эмоциональная игра, ещё и с овертаймом. Мы играли с очень сильной командой: контроль шайбы, игра в атаку. Та игра сделана, она уже в истории. Сегодня мы сделали гимнастику на льду, чтобы ребята не просиживали в телефонах и в отеле, а развеялись.

— Канадцы играли позже, но всё решили в первом периоде, а россияне боролись до конца. Что скажете в плане восстановления?

— Трудные победы всегда достаются в трудной борьбе. Вчерашний матч у канадцев был не самым лёгким, но и не самым трудным. По игре я видел, что при счёте 0:3 у финнов было преимущество. Все большие победы достаются в трудной борьбе. Мы идём от матча к матчу. Чем тяжелее – тем слаще победа. Мы готовы к любой ситуации.

«23 сына России притянули к телевизору всю нашу большую страну. Игра будет, и будет успех»

— Ни разу дважды не обыгрывали Канаду за турнир.

— Шведы тоже не проигрывали очень много игр. Вчера было сказано, что пришло их время проиграть. Самое важное – забыть о той игре, которая была. Она была очень давно, в 2019 году. Сейчас 2020 год, нужно начать с нового листа и делать историю. Эти мальчишки, которые прошли сложнейший путь от детей до команды мастеров, попали на этот форум. 23 сына России, которые родились от 23 разных мам, которые здесь притянули к телевизору всю нашу большую страну. Мы верим в них, они верят в себя, будем стараться порадовать хорошей игрой. Игра будет, и будет успех.

«Аппетитная схватка. Канада будет мстить тому, кто её отшлёпал». Америка — о финале МЧМ Канадцы уверяют, что стали играть лучше после исторического разгрома со счётом 0:6.

— Будет такое же агрессивное начало?

— Сегодня будут про-канадские трибуны, тысяч шесть канадцев, это будет гостевая игра. Подготовим к этому ребят, потому что это будет не Острава, а Гамильтон или Ред Дир, хотя это Чехия. Спокойствие, компактность действий, друг за друга. Важно, чтобы все игроки понимали свою роль и внимательно отнеслись к деталям. Естественно, хотим играть агрессивно, более активно. Это мы покажем, это у нас в планах. Ни в коем случае мы не играем от обороны, мы играем в хоккей, который присущ этой команде, который они усвоили и взяли на вооружение. Он нравится и ребятам, и болельщикам.

— Уже можно сказать, что играет Мифтахов?

— Это вопрос к Николаю Хабибулину и Валерию Брагину. Но обычно, как вы говорите, так оно и сбывается.

— Правильно понимаем, что ваш антагонизм с Брагиным приводит к хорошей игре? Хоккей же вы видите по-разному.

— Это и хорошо, что у нас есть химия, разные взгляды на хоккей. Это здорово, они сближают. Мы говорим, дискутируем, но у нас нет никаких споров. Мы приходим к согласию тогда, когда на кону стоит успех команды и игра. Игра – это главное, а всё остальное остаётся в истории. Мы рады, что ребята играют именно в тот хоккей, который мы здесь показываем. Надеюсь, это будут первые ростки хоккея, который показывает здесь наша молодёжь, которые будут восприняты в КХЛ.