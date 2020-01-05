«Аппетитная схватка. Канада будет мстить тому, кто её отшлёпал». Америка — о финале МЧМ

Финальный матч молодёжного чемпионата мира 2020 между сборными России и Канады привлекает внимание болельщиков и экспертов со всего мира. Канадцы, без сомнения, уделяют воскресной игре, огромное внимание.

«Шанс отомстить России – это здорово». Что говорят в сборной Канады о матче за золото Ещё одна глава самого принципиального противостояния в хоккее.

«За семь тысяч километров от Остравы, сидя в своём гостиничном номере в Торонто, улыбался Ноа Добсон. 19-летний защитник, после броска которого сборная Канады год назад могла выиграть четвертьфинал МЧМ в Ванкувере. Сейчас он играет в «Нью-Йорк Айлендерс», но пристально следит за бывшими партнёрами по сборной. «Я болел за них весь турнир, но особенно — в полуфинале против финнов. Мы знаем, каково это было год назад», — сказал Добсон после крупной победы Канады и выхода в финал.



Да, Канада будет играть за золото в воскресенье. У Канады будет шанс отомстить России за самое крупное поражение в истории страны, которое случилось 28 декабря. Готовьте свой попкорн!», — отметил обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли.



«Канада будет играть за золото с Россией. Канадская сборная искала такую возможность и она её получила. Канадцы забили трижды, прежде чем в их полуфинальном матче с Финляндией было сыграно четыре минуты. Теперь в воскресенье будет аппетитная схватка. Россия разгромила Канаду со счётом 6:0 на предварительном этапе, но канадцы выиграли матч за золото у россиян в 2015 году в Торонто. Канада будет стремиться дать сдачи тем, кто их отшлёпал 28 декабря 2019 года.



«Мы сейчас играем лучше, чем в начале турнира. Мы прошли долгий путь и много испытаний, чтобы сформировалась та команда, которая есть сейчас», — отметил Тай Делландреа. Дэйл Хантер подтвердил, что сборная извлекла уроки из того разгрома от русских и теперь намного лучше действует в защите. Болельщики начали скандировать: «Мы хотим Россию» уже в середине третьего периода. Их желание исполнилось», — отмечает журналист СР Джошуа Клиппертон.

Ждали четыре года. Бесценные эмоции сборной России после выхода в финал МЧМ Давно игроки и болельщики российской команды не испытывали таких чувств на крупных турнирах. Но в финале будет ещё сложнее.

«Канадцы весь матч не снимали ноги с педали газа, чтобы добыть билет на финал с Россией. Это будет очень конкурентный финал и матч реванш за 2015 год, когда Канада обыграла сборную России в битве за золото в Торонто. Последнее золото российской команды пока датировано 2011 годом, тогда тоже была победа над Канадой. Это будет не первое родео двух стран, но каждый подобный матч запоминается надолго.

Воскресный финал станет историей, особенно, если канадцы смогут выиграть. Канада будет бороться за свой 18-й титул победителей МЧМ. Россия претендует на свое 14-е золото», — отметил Райан Маккенна из Sportsnet.



«Это будет прекрасно! Если вы видели матч Россия — Канада, который завершился со счётом 6:0, и вы не хотите посмотреть новую битву, значит, в вашем организме нет какой-то косточки. Именно то поражение от русских сделало канадцев такими конкурентоспособными сейчас, в матче с Финляндией. Они знали, что только русские обыграли на этом турнире Швецию. Это будет девятое столкновение между двумя хоккейными монстрами в битве за золото за последний 21 год. Каждая сторона выиграла по четыре раза, у каждой свои проблемы.



У Канады под вопросом участие капитана Баррета Хэйтона, который получил травму в полуфинале и не вернулся на лёд по ходу игры. Его присутствие бы оживило ситуацию, если вспомнить инцидент с неснятым шлемом во время российского гимна. Ланфренье, Фут и Хэйтон пропускали матчи, а когда сборная без потерь — это совсем другая команда. Конечно, финал никто не хочет пропускать, и у россиян тоже есть трудности. Никто даже не догадывается, какой из голкиперов начнёт финальную игру — Мифтахов или Аскаров. Канадцам нужно помнить, что если финал окажется таким, как и первая встреча с Россией, то у них мало что получится», — отметил обозреватель Postmedia News Райан Пайетт.