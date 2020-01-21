Панарин бросает вызов Макдэвиду. В Америке спор: кто станет самым ценным игроком сезона?

Руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» не зря верило в Артемия Панарина, называя подписание российского бомбардира минувшим летом очень важным шагом в истории клуба. Огромный контракт Панарина вызывал неоднозначную реакцию, но, как только регулярный чемпионат набрал ход, стало ясно, что деньги «синерубашечники» потратили не зря. Великолепная игра Артемия в последние пару месяцев позволила ему приблизиться к лидерам гонки бомбардиров, а среди специалистов возникла новая тема для обсуждения — сможет ли Панарин стать обладателем «Харта»?





2010 — Хенрик Седин («Ванкувер»),



2001 — Кори Перри («Анахайм»,



2012 — Евгений Малкин («Питтсбург»),



2013 — Александр Овечкин («Вашингтон»), 2014 — Сидни Кросби («Питтсбург»),



2015 — Кэри Прайс («Монреаль»),



2016 — Патрик Кейн («Чикаго»),



2017 —



2018 — Тейлор Холл («Нью-Джерси»),



2019 — Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). 10 последних обладателей «Харт Трофи»:2010 — Хенрик Седин («Ванкувер»),2001 — Кори Перри («Анахайм»,2012 — Евгений Малкин («Питтсбург»),2013 — Александр Овечкин («Вашингтон»), 2014 — Сидни Кросби («Питтсбург»),2015 — Кэри Прайс («Монреаль»),2016 — Патрик Кейн («Чикаго»),2017 — Коннор Макдэвид («Эдмонтон»),2018 — Тейлор Холл («Нью-Джерси»),2019 — Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

Самый главный «рейнджер»

Взлёт Панарина в списке лучших бомбардиров никак нельзя назвать случайным. Артемий был хорош на протяжении всего сезона и стабильно набирал очки: из 47 матчей, сыгранных «Рейнджерс» в нынешнем чемпионате, он лишь в 11 не попал в протокол хотя бы с одним результативным баллом. Панарин забил чуть больше 17% всех голов своей команды и набрал 44% от всех очков, что соответствует восьмому и третьему месту в лиге, а когда эти показатели ограничены только равными составами, то Артемий и вовсе находится среди самых-самых результативных (шестое и первое место в соответствующих категориях).

Россиянин крайне благотворно влияет на игру своих партнёров по команде — в первую очередь это относиться к Райану Строуму, который превратился в стабильного и продуктивного игрока двух первых звеньев, набрав в 47 матчах сезона 42 очка, так что личный рекорд в 50 баллов за чемпионат наверняка будет побит. Мике Зибанеджаду, чей дуэт с Панариным влюбил в себя всех болельщиков на старте сезона, тоже жаловаться не на что, кроме травм, — центрфорвард набирает больше, чем очко за матч, а другой частый партнёр Панарина Йеспер Фаст также идёт на личный бомбардирский рекорд.



Из 354 игроков лиги, которые в составах 5 на 5 сыграли не менее 500 минут, Панарин занимает 10-е место по расширенному показателю полезности Corsi (7,2%) и первое — по проценту реализации бросков (27,8%). Каждый из 14 «рейнджеров», которые играли с Панариным не менее 90 минут в полных составах, может похвастать большим количеством забитых голов, чем без Артемия.



Главный же аргумент — забитые ньюйоркцами голы, когда Панарин находился на льду, пусть даже и не набирал очков. Таких шайб было почти 68% от общего числа голов «синерубашечников», что больше, чем процент Коннора Макдэвида в «Эдмонтоне» (62,09%) и Натана Маккиннона в «Колорадо» (61,03%).



Словом, репутация Панарина как ключевого игрока «Рейнджерс» не подвергается никаким сомнениям. Артемий наверняка завершит сезон в пятёрке лучших бомбардиров, а при некотором везении может претендовать и на победу. Но в голосовании за «Харта» у него есть одно серьёзное препятствие — его команда не попадает в плей-офф.





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2. Леон Драйзайтль — 75 (27+48),



3. Натан Маккиннон — 72 (30+42),



4. Давид Пастрняк — 70 (37+33),



5. Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата-2019/2020:1. Коннор Макдэвид — 76 (27+49) очков,2. Леон Драйзайтль — 75 (27+48),3. Натан Маккиннон — 72 (30+42),4. Давид Пастрняк — 70 (37+33),5. Артемий Панарин — 68 (26+42).

Нет плей-офф — нет «Харта»?

Когда дело доходит до журналистского голосования за «Харт Трофи», попадание команды кандидата в розыгрыш Кубка Стэнли становится ключевым вопросом. Обычно это объясняют пространной фразой: «Если бы этот игрок действительно был самым ценным хоккеистом сезона, то сделал бы больше, чтобы его команда попала в кубковую зону». Последним обладателем приза MVP, чей клуб не участвовал в плей-офф, был Марио Лемье в сезоне-1987/1988, а тем, кто был очень хорош, но в плей-офф не играл, в качестве компенсации могут выдать «Тед Линдсей Эворд» — приз лучшему игроку, по мнению профсоюза хоккеистов.



Подтверждением этой тенденции может стать тот же Макдэвид, который взял MVP в сезоне-2016/2017, когда «нефтяники» пробились в плей-офф, и ограничился «Тедом Линдсеем» год спустя, когда в восьмёрку «Эдмонтон» не попал.



За 35 матчей до конца регулярки «Рейнджерс» отстаёт от кубковой ватерлинии на 9 очков, что выглядит огромной пропастью. Лишь однажды у «синерубашечников» была серия из трёх побед, и при такой нестабильности вытащить команду в плей-офф Артемий вряд ли сумеет.

Отрыв Панарина от любого другого игрока «Рейнджерс» — 26 очков.



Отрыв Макдэвида от любого другого игрока «Эдмонтона» (кроме Драйзайтля) — 43 очка.

Что говорят эксперты

Грег Вышински, обозреватель ESPN:

«Мне кажется, что Макдэвид убедил всех в том, что попадание команды в плей-офф не является главным условием для получения «Харта». Пока «рейнджеры» туда никак не попадают, но если они приблизятся, а Панарин финиширует с показателем, превосходящим на 30 очков второго бомбардира команды, то он наверняка будет в тройке финалистов. Меня это ничуть не шокирует».



Джаред Клинтон, The Hockey News:



«Команда Панарина далеко отстаёт от зоны плей-офф, но мало игроков, которые были бы так ценны для своего коллектива, как Артемий. Результативность Панарина говорит об одном: в сегодняшней НХЛ, когда игроки получают зарплату из восьми цифр, у него есть всё, чтобы отрабатывать каждый пенни».



Том Урц, блог Blueshirt Banter:



«Цифры говорят о том, что Панарин должен быть не только среди кандидатов, но едва ли не фаворитом голосования. Но многие смотрят на турнирную таблицу и не будут голосовать за парня, чья команда не играет в плей-офф. Влияние Панарина похоже на влияние Ягра в сезоне-2006/2006, когда он продвигал вперёд команду, от которой многого не ждали».



Винс Маси, статистик ESPN:



«Панарин будет в тройке финалистов голосования. Он идёт темпом, который позволяет ему набрать около 122 очков за сезон. По статистике, каждый из семи последних хоккеистов, кто набирал 120 баллов и больше, был в тройке лидеров голосования за «Харта». Последним, кого там не было, был Джо Сакик в сезоне-1995/1996».