Задоров — первый защитник «Ванкувера» с 2011 года, забивший в двух подряд матчах плей-офф

В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент идёт третий период, счёт в матче 3:3.

Российский защитник хозяев Никита Задоров отметился к этой минуте заброшенной шайбой и результативной передачей.

Таким образом, 29-летний Задоров стал первым защитником «Кэнакс» за последние 13 лет, сумевший отметиться голом в двух подряд матчах Кубка Стэнли после того, как в 2011 году это сделал Кевин Биекса (3 матча кряду).

Всего на счету Задорова в нынешнем плей-офф, с учётом этой игры, 7 (4+3) очков в восьми играх.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Кэнакс».