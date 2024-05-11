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Задоров предложил Э. Кейну подраться после хита последнего на Хьюзе. Канадец отказался

Задоров предложил Э. Кейну подраться после хита последнего на Хьюзе. Канадец отказался
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В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади третий период, счёт в матче 3:3.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 2-й матч
11 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 04:14 (5x4)     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 10:56 (5x4)     2:1 Бёзер (Суси, Задоров) – 20:51 (4x4)     2:2 Экхольм (Макдэвид, Драйзайтль) – 21:15 (4x4)     3:2 Задоров (Миллер) – 38:17 (5x5)     3:3 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 45:27 (5x5)     3:4 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 65:36 (5x5)    

В одном из моментов встречи нападающий гостей Эвандер Кейн применил жёсткий силовой приём на защитнике «косаток» Куинне Хьюзе, в результате чего с последнего слетел шлем. Судьи нарушения правил не зафиксировали, однако российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров предложил обидчику своего товарища по команде выяснить отношения на кулаках. Канадец предложение россиянина проигнорировал.

Отметим, что в этом матче Задоров также записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Кэнакс».

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