Задоров предложил Э. Кейну подраться после хита последнего на Хьюзе. Канадец отказался

В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
На данный момент позади третий период, счёт в матче 3:3.
В одном из моментов встречи нападающий гостей Эвандер Кейн применил жёсткий силовой приём на защитнике «косаток» Куинне Хьюзе, в результате чего с последнего слетел шлем. Судьи нарушения правил не зафиксировали, однако российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров предложил обидчику своего товарища по команде выяснить отношения на кулаках. Канадец предложение россиянина проигнорировал.
Отметим, что в этом матче Задоров также записал на свой счёт гол и результативную передачу.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Кэнакс».
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