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«Баффало» — «Колорадо» — 1:6, обзор матча, видео голов Ничушкина и Задорова

«Баффало» — «Колорадо» — 1:6
Лев Лукин
У Ничушкина — лучший матч в НХЛ за 4 года! Забил, отдал, а его звено раскатало «Баффало»
Продолжает набирать очки и Никита Задоров – уже 7 баллов в 4 играх.
Хоккей / НХЛ 0

Помните ли вы, что ещё в начале этого сезона Валерий Ничушкин был едва ли не главным объектом шутников в НХЛ? Российский нападающий, когда-то выбранный в первой десятке драфта, не мог забить 91 матч подряд – такое редко случается даже с самыми отпетыми чекерами, а ведь Ничушкину не чуждо голевое чутьё. Впрочем, чёрная серия осталась позади, и сейчас Валерий может вспомнить о ней с улыбкой. Расколдовав ворота соперника в игре с «Торонто», Ничушкин стал забивать более или менее регулярно. Сначала он и вовсе взял мощный темп, организовав 6 голов в 10 матчах, но затем вышел на нормальную статистику для игрока, который находится на минимальном контракте. 17 (8+9) очков в 45 матчах – такой результат был у Ничушкина до матча с «Баффало», а эта встреча и вовсе оказалась для Валерия лучшей в сезоне.

«Колорадо» и «Баффало» в общей таблице разделяло не так много (9 очков), но в своих конференциях команды находятся в разных весовых категориях. «Лавины» — одни из лидеров Запада, а «клинки» плетутся на 13-м месте Востока. В НХЛ далеко не всегда бывает так, что фаворит имеет абсолютное игровое преимущество над аутсайдером, но в этот раз всё случилось именно так. «Колорадо», хоть и играл на выезде, сразу же почувствовал себя хозяевами положения. На 14-й минуте отличился Самуэль Жирар, а через 45 секунд преимущество удвоил Андре Бураковски. Шведу помог отличиться Никита Задоров, грамотно выкинувший шайбу из своей зоны парашютиком на Назема Кадри, который и отправил Бураковски к воротам.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Вообще, звено Бураковски – Кадри – Ничушкин при поддержке защитников Задорова и Макара в этот вечер просто разрывало оборону «Баффало». «Клинки», кстати, отыграли одну шайбу в конце первого периода, но второй начался с третьего гола «Колорадо». В этом моменте классно сыграл Ничушкин: ворвался в чужую зону, выждал паузу, стянув на себя нескольких обороняющихся игроков, и выложил передачу на пустой лёд для Кадри. Канадец не промахнулся.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Через три с небольшим минуты состоялся первый русский гол в матче. Андре Бураковски здорово подключил к атаке Задорова, и тот переиграл Картера Хаттона броском с неудобной руки.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Никита набрал два очка в этом матче, и он продолжает свою результативную серию. В 4 последних встречах у Задорова 7 (2+5) очков – на этом отрезке столько не набирает даже претендент на «Колдер Трофи» и третий бомбардир «Колорадо» Кейл Макар.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Жирар (Грейвз, Донской) – 13:12' (5x5)   0:2 Бураковски (Кадри, Задоров) – 13:57' (5x5)   1:2 Райнхарт (Маккейб, Айкел) – 19:59' (5x5)   1:3 Кадри (Ничушкин, Бураковски) – 21:00' (5x5)   1:4 Задоров (Бураковски, Ничушкин) – 24:23' (5x5)   1:5 Ничушкин (Бураковски, Макар) – 30:58' (5x5)   1:6 Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 32:59' (5x5)

Через несколько минут после гола Задорова «Баффало» поменял вратаря, но Юнас Юханссон продержался «сухим» лишь 32 секунды. Ударное в этом матче звено «лавин» снова растащило оборону хозяев передачами, на завершающий бросок вышел Ничушкин и оформил свой девятый гол в сезоне.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Валерий в этом матче набрал 3 (1+2) балла, и это лучший для него показатель в сезоне. Вообще, последний раз Ничушкин заканчивал игру с таком количеством очков более четырёх лет назад, 9 декабря 2015 года. Тогда россиянин играл за «Даллас».

В отчётном матче Ничушкин установил счёт 5:1 в середине игры. Через пару минут феерию звена Валерия разбавили признанные лидеры «Колорадо» — Микко Рантанен отличился с передач Габриэля Ландескога и Натана Маккиннона.

Казалось, что «лавины» смогут забивать ещё сколько угодно, но на 6:1 они остановились, а «Баффало» в оставшееся время не смог даже сократить разрыв в счёте.

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