ВХЛ утвердила состав участников на сезон-2024/2025

Сегодня, 18 мая, Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) утвердила состав команд-участниц на сезон-2024/2025.

Как сообщает пресс-служба лиги, состав был утверждён на прошедшем сегодня, 18 мая, совещании руководителей клубов Olimpbet ВХЛ по итогам завершившегося сезона. Отдельного внимания заслуживает включение в лигу четырёх новых клубов: «Магнитка» (Магнитогорск), «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) и «Юнисон» (Москва).

Таким образом, в следующем сезоне Olimpbet ВХЛ — Кубке Шёлкового пути примут участие 33 команды:

1. «АКМ», Тульская область

2. «Барс», Казань

3. «Буран», Воронеж

4. «Горняк-УГМК», Верхняя Пышма

5. «Дизель», Пенза

6. «Динамо-Алтай», Барнаул

7. «Динамо», Санкт-Петербург

8. «Зауралье», Курган

9. «Звезда», Москва

10. «Ижсталь», Ижевск

11. «Кристалл», Саратов

12. «Магнитка», Магнитогорск

13. «Металлург», Новокузнецк

14. «Молот», Пермь

15. «Нефтяник», Альметьевск

16. «Норильск», Норильск

17. «Олимпия», Кирово-Чепецк

18. «Омские Крылья», Омск

19. «Ростов», Ростов-на-Дону

20. «Рубин», Тюмень

21. «Рязань-ВДВ», Рязань

22. «СКА-Нева», Санкт-Петербург

23. «Сокол», Красноярск

24. «Торос», Нефтекамск

25. «Торпедо-Горький», Нижний Новгород

26. ХК «Тамбов», Тамбов

27. «Химик», Воскресенск

28. ЦСК ВВС, Самара

29. «Челны», Набережные Челны

30. «Челмет», Челябинск

31. «Югра», Ханты-Мансийск

32. «Южный Урал», Оренбургская область

33. «Юнисон», Москва

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии завершившегося сезона взявший верх над тульским АКМ (4-0).