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Латвия — Швеция, результат матча 18 мая 2024, счёт 2:7, ЧМ по хоккею 2024

Дубль Зеттерлунда помог сборной Швеции уверенно обыграть команду Латвии
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На «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы В — сборными Латвии и Швеции. Победу со счётом 7:2 одержала скандинавская команда.

ЧМ-2024 . Группа B
18 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Латвия
Окончен
2 : 7
Швеция
0:1 Далин (Олофссон) – 04:50     0:2 Бродин (Юханссон, Кемпе) – 06:57     1:2 Даугавиньш (Комулс, Букартс) – 22:54     2:2 Мамчицс (Дзиеркалс, Батня) – 23:17     2:3 Зеттерлунд (Лундестрём, Карлссон) – 32:59     2:4 Зеттерлунд – 33:16     2:5 Эрикссон Эк (Юханссон, Хед) – 33:25     2:6 Петтерссон (Бураковски, Рэймонд) – 35:36     2:7 Юханссон (Хольмберг, Бенгтссон) – 58:51 (sh)    

На пятой минуте первого периода Расмус Далин с передачи Виктора Олофссона открыл счёт в игре. Спустя пару минут Юнас Бродин с передач Маркуса Юханссона и Адриана Кемпе удвоил преимущество шведской сборной.

В начале второго игрового отрезка Каспарс Даугавиньш и Роберт Мамчицс с разницей в 23 секунды сделали счёт равным. В середине периода уже шведская сборная трижды огорчила вратаря команды Латвии Элвиса Мерзликина с интервалом в 26 секунд. Заброшенными шайбами отметились Фабиан Зеттерлунд (дважды) и Йоэль Эрикссон Эк. На 16-й минуте периода Маркус Петтерссон с передач Андре Бураковски и Лукаса Рэймонда сделал счёт 6:2.

В конце игры Маркус Юханссон установил окончательный счёт во встрече.

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