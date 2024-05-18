Дубль Зеттерлунда помог сборной Швеции уверенно обыграть команду Латвии

На «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы В — сборными Латвии и Швеции. Победу со счётом 7:2 одержала скандинавская команда.

На пятой минуте первого периода Расмус Далин с передачи Виктора Олофссона открыл счёт в игре. Спустя пару минут Юнас Бродин с передач Маркуса Юханссона и Адриана Кемпе удвоил преимущество шведской сборной.

В начале второго игрового отрезка Каспарс Даугавиньш и Роберт Мамчицс с разницей в 23 секунды сделали счёт равным. В середине периода уже шведская сборная трижды огорчила вратаря команды Латвии Элвиса Мерзликина с интервалом в 26 секунд. Заброшенными шайбами отметились Фабиан Зеттерлунд (дважды) и Йоэль Эрикссон Эк. На 16-й минуте периода Маркус Петтерссон с передач Андре Бураковски и Лукаса Рэймонда сделал счёт 6:2.

В конце игры Маркус Юханссон установил окончательный счёт во встрече.