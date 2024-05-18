«Рад быть частью команды такого уровня». Диц поделился эмоциями от перехода в «Авангард»

Новичок «Авангарда» защитник Даррен Диц высказался о своём переходе из столичного ЦСКА в стан «ястребов», а также ответил на вопрос, насколько долго проходили переговоры.

«Это новый вызов для меня, мы знаем, какую команду уже собирают. Я просто рад быть частью команды такого уровня и хочу помогать команде, насколько я могу.

Насколько долго проходили переговоры? Вообще недолго. Один-два дня максимум. Всё произошло достаточно быстро, потому что желание было с обеих сторон, особенно с моей, и, когда я почувствовал, что и у них был интерес во мне, всё пошло очень быстро», — сказал Диц в видеоролике на официальном YouTube-канале «Авангарда».

В прошедшей регулярке 30-летний игрок обороны провёл 55 матчей за ЦСКА, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 22 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина Диц провёл пять матчей и отметился одной заброшенной шайбой.

Напомним, в омский клуб защитник перешёл в результате обмена на денежную компенсацию.

Материалы по теме Видео Даррен Диц выразил слова благодарности болельщикам ЦСКА

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: