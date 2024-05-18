Стали известны дата и время начала возможного седьмого матча «Ванкувера» с «Эдмонтоном»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила дату и время начала возможной седьмой игры серии второго раунда Кубка Стэнли между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз».

Как сообщает журналист Джон Шэннон в социальных сетях, в случае победы «Эдмонтона» в шестом матче серии седьмая встреча пройдёт в понедельник, 20 мая, и начнётся в 18:00 по тихоокеанскому времени, что соответствует 21 мая в 4:00 по Москве.

Напомним, на данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Кэнакс». Шестой матч пройдёт предстоящей ночью в Эдмонтоне.

На сегодняшний день известны три из четырёх участников полуфинала Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Даллас Старз» ждёт победителя противостояния «косаток» с «нефтяниками».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: