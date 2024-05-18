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Стали известны дата и время начала возможного седьмого матча «Ванкувера» с «Эдмонтоном»

Стали известны дата и время начала возможного седьмого матча «Ванкувера» с «Эдмонтоном»
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила дату и время начала возможной седьмой игры серии второго раунда Кубка Стэнли между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз».

Как сообщает журналист Джон Шэннон в социальных сетях, в случае победы «Эдмонтона» в шестом матче серии седьмая встреча пройдёт в понедельник, 20 мая, и начнётся в 18:00 по тихоокеанскому времени, что соответствует 21 мая в 4:00 по Москве.

Напомним, на данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Кэнакс». Шестой матч пройдёт предстоящей ночью в Эдмонтоне.

На сегодняшний день известны три из четырёх участников полуфинала Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Даллас Старз» ждёт победителя противостояния «косаток» с «нефтяниками».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
17 мая 2024, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Драйзайтль, Деарне) – 04:33 (5x5)     1:1 Суси – 17:27 (5x5)     1:2 Янмарк (Браун, Кулак) – 17:50 (5x5)     2:2 Ди Джузеппе – 25:14 (5x5)     3:2 Миллер (Петтерссон, Линдхольм) – 59:29 (5x5)    
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