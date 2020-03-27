Отец игрока НХЛ захватил ТВ-станцию и избил секретаршу. Копы пустили ему пулю в голову

Бывший спецназовец сделал это ради того, чтобы увидеть матч сына. Тот отыграл в НХЛ 10 лет, а жизнь закончил тоже с пулей в голове.

Брайан Спенсер родился в маленькой канадской деревушке, где зимы были долгими и холодыными, а лето – скоротечным. Местные жители были под стать суровому климату – таким был и Рой, отец Брайана – вспыльчивый, но прагматичный и работящий мужик, который зарабатывал на жизнь починкой автомобилей, а отдыхать любил в компании с чем-нибудь высокоградусным. И отец, и сын закончили жизнь трагически, но обо всём по порядку.

Детство хулигана-хоккеиста и наставления отца

Рой пошёл в отца – все в Форте Сент-Джеймс знали, что характер у симпатичного мальчишки далеко не ангельский, он был вспыльчивым и любил подраться. С детства отец учил своих сыновей всему, что умел сам (у Брайана был брат-близнец), в том числе и хоккею. А чем ещё заниматься в морозные зимы в деревне, за многие километры от которой простирались лишь леса и озёра? Часами мальчишки играли на катке, который Рой заливал во дворе, а папа в свободное время учил их премудростям игры, особенный упор делая на прямолинейный агрессивный стиль, ведь именно такой хоккей быстрее всего приведёт их в профессионалы. Он не хотел, чтобы они стали новыми Морисами Ришарами или Жанами Беливо, не обращал внимания на технику. Главное – быть жёстким и упорным.

Брайан перенимал не только хорошие черты отца, но и плохие. Уже подростком он пристрастился к выпивке, хулиганил и даже загремел в исправительную колонию для малолетних. «Я не раз попадал за решётку, потому что стоял за себя. Всегда всё решал кулаками, это заложено в моих инстинктах», — вспоминал потом Брайан. Но крупица таланта в нём всё же была – в 17 лет он отправился оттачивать мастерство в юниорские лиги Канады, а в 1969 году Спенсера выбрал «Торонто» в пятом раунде драфта. Мечта отца и сына начала осуществляться.

Захват ТВ-студии и смерть отца

Профессиональную карьеру Брайан начал в фарм-клубе «Торонто» — «Талса Ойлерз», где быстро завоевал репутацию жёсткого нападающего, который, к тому же, может помочь и в атаке. 13 голов и 186 штрафных минут – папа был горд первыми успехами сына. Спенсера начали подтягивать к основе «Торонто» в сезоне-1969/1970, в котором он провёл девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и ещё шесть в плей-офф, а на следующий год он уже прочно закрепился в составе. Карьера Брайана шла в гору, но 12 декабря 1970-го всё пошло не по плану.

В этот день «Торонто» играл с «Чикаго», Брайан был в составе. Это была далеко не его дебютная игра, но первая, которую должны были показать по национальному телевидению. Более того, у Брайана должны были взять интервью в перерыве – большая честь для такого ролевика, как он! Утром сын телефонировал в Форт Сент-Джеймс отцу, чтобы сообщить радостную весть. Наконец-то Рою выпал шанс посмотреть на игру своего сына в форме легендарных «Мэйпл Лифс». Ради этого он даже купил антенну помощнее, чтобы телевизор смог принять сигнал от ближайшей ТВ-станции, расположенной в городке Принц Джордж, что в 160 километрах от его дома. Пригласил гостей и готовил грандиозную вечеринку.

К несчастью, на национальном канадском телевидении ничего не знали о том, что в маленькой деревушке уже все в предвкушении знаменательного события. В CBC посчитали, что жителям Британской Колумбии, которая находится на западе страны, гораздо интереснее будет посмотреть матч «Ванкувер Кэнакс» с «Калифорния Силз».

«Подстава» от CBC выяснилась только вечером, когда все уселись перед телевизором, а Рой уже был изрядно накачен алкоголем. Сказать, что Спенсер-старший был в ярости, — не сказать ничего. Он схватил ружьё, пару коробок патронов, сел за руль автомобиля и поехал на разборки в Принц Джордж.

Он ворвался в ТВ-станцию CKPG — партнёра CBC, размахивая оружием, сначала запугал молодую секретаршу – ударил её в лицо, швырнул телефон о стену, а затем пошёл в саму студию и потребовал переключиться на матч «Торонто». «Помню, как я встала у стены, парализованная страхом. Он направил на нас ружьё и сказал: «Я зол на CBC, но не хочу никого убивать. Но я уже убивал раньше, убивал много раз, когда служил в спецназе. Выключите телетрансляцию!». Оператор выключил трансляцию, разозлённый Спенсер в это время говорил о «революции против CBC». Оператор выключил и все студийные мониторы. Вскоре Спенсер вышел наружу, а мы выбежали за ним», — вспоминала сотрудница студии Кэрол Фосетт. Версии о том, включили ли телевизионщики матч «Торонто», разнятся, но точно известно одно — один из работников успел украдкой вызвать полицию.

На выходе из ТВ-студии Роя уже ждали конные полицейские. Они приказали ему сдаться, но Спенсер-старший вошёл в раж, был изрядно пьян и уже мало соображал. Он открыл огонь, ранив трёх служителей закона, после чего был застрелен в голову. Так оборвалась жизнь трудяги, который до смерти хотел увидеть матч сына в НХЛ, но вместо этого остался лежать на снегу в луже собственной крови. Брайан же в это время играл и был уверен, что счастливый отец наблюдает за ним. Это был один из самых радостных дней в его жизни до тех пор, как после игры он не получил печальные вести.

Наркотики, проститутка, убийство и смерть

Нетрудно догадаться, что трагическая смерть отца оказала сильное влияние на Брайана. Тогда он, правда, смог собраться и даже сыграл на следующий день с «Баффало», сделав три передачи, после чего поехал на похороны. В том сезоне он пропустил только один матч и показал достойную статистику (24 очка в 50 играх).

Однако в следующем сезоне его карьера в «Торонто» начала идти под откос – его сослали в низшую лигу, а летом забрали на драфте расширения «Айлендерс», где он сразу же стал любимцем болельщиков. В новой команде его ценили за атакующие навыки, и его результативность пошла вверх. Затем был обмен в «Баффало» и лучший сезон в карьере (41 очко), после чего он оказался в «Питтсбурге», где из него снова сделали чеккера, и через год он завершил карьеру в НХЛ, а чуть позже и вовсе повесил коньки на гвоздь. В лучшей лиге мира Спенсер провёл 10 лет и набрал 223 очка в 553 матчах.

В этот период Спенсер окончательно свернул на кривую дорожку. К тому времени он развёлся со второй женой и переехал во Флориду, устроился механиком, но большую часть времени беспробудно пьянствовал, а вскоре пристрастился к кокаину. В это же время он завёл себе новую подружку – проститутку Диану Де Лена. Эти отношения в итоге привели его к окончательному краху.

В 1987 году Спенсера арестовали и обвинили в убийстве и похищении. За пять лет до этого некого Майкла Далфо застрелили после того, как к нему «на свидание» приходила Диана. Полиция изначально подозревала Брайана, но улик против него не было – ни оружия, ни крови на одежде, ни отпечатков, ничего. Следствие зашло в тупик, и только через пять лет Диана, которая, к тому времени уже успела уйти с панели, вышла замуж и вела благопристойную жизнь, дала показания против своего бывшего парня. Через несколько месяцев после ареста Брайана отпустили – суд признал его невиновным.

Но радость от освобождения была недолгой. Летом 1988-го Брайана застрелили в голову. Вместе с другом он поехал за дозой крэка, они остановились по пути, чтобы купить сигарет. Друга ранили, Спенсер же не выжил, получив пулю в голову. По словам второй жертвы, они оказались не в то время, не в том месте, это было банальное ограбление, которое пошло не так. Но, зная жизнь Спенсера, можно сколько угодно гадать, что там было на самом деле.

В детстве у Брайана было две мечты – он хотел стать звездой НХЛ и звездой Голливуда. Он не стал звездой НХЛ, но болельщики горячо его любили за самоотверженность и трудолюбие. Звездой Голливуда он тоже не стал, но после его смерти в Канаде сняли художественный фильм о его жизни «Злостное хулиганство. Жизнь Брайана Спенсера».

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