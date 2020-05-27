СКА, «Магнитка» и «Амур» меняются игроками. Пожалуй, это самый странный обмен межсезонья

Перемещений хоккеистов между Петербургом, Хабаровском и Магнитогорском было так много, что стоит для начала восстановить хронологию происходившего.



6 мая: «Металлург» заключил двухлетний контракт с бывшим нападающим «Адмирала» Владимиром Бутузовым.



16 мая: СКА обменял нападающего Сергея Плотникова в «Амур» на другого форварда — Игоря Руденкова.



27 мая: «Амур» отправил Плотникова в «Металлург» в обмен на нападающего Егора Спиридонова, права на защитника Егора Замулу и денежную компенсацию.



28 мая: СКА обменял нападающих Илью Каблукова и Максима Карпова в «Амур» на Спиридонова и на права на Замулу.



По нашим данным Каблуков и Карпов в ближайшее время расторгнут контракты с «Амуром» и подпишут соглашения с «Магниткой» — со сниженными зарплатами, разумеется. А Хабаровчане в качестве компенсации получат от «Металлурга» нападающего Бутузова, защитника Савелия Ольшанского и права на нападающего Дениса Смирнова.

Ноу криминалити

Скажем прямо — эти манипуляции на первый взгляд выглядят странно. Если бы всю комбинацию провели за один день, то было бы много вопросов. А так — время все сгладило. Можно пускать в дело популярный мем с Артемием Лебедевым: «Ну обменяли и обменяли».



Но по факту никакого криминала в такой широкомасштабной сделке действительно нет. Никто не запрещает «Амуру» отдавать Сергея Плотникова меньше чем через месяц после прихода. Вряд ли сам форвард сборной России горел желанием играть за клуб, который никогда не забирался дальше первого раунда плей-офф, да и его 70-миллионная зарплата для Хабаровска была явным перебором. Вот и решили в «Амуре» обменять дорогого Плотникова на пару более бюджетных хоккеистов. Иногда глубина состава важнее, чем недовольная происходящим звезда с суперконтрактом.

Мозякин и «Магнитка» ударили по рукам. Легенда КХЛ потеряла 130 млн Контракт нападающего всё равно адекватный, а все свои деньги он давно заработал.

С расторжениями тоже все юридически чисто, хотя в истории с Карповым и Каблуковым возникает закономерный вопрос, с чего бы это «Амуру» брать на себя выплаты компенсации игрокам, если это мог сделать СКА? Но здесь работает трехсторонний механизм — петербуржцы отправили в Хабаровск трех нападающих с «тяжелыми» контрактами, «Амур» получил деньги от «Магнитки» за переход Плотникова и потратит их на расторжение соглашений с Каблуковым и Карповым. Потом «Металлург» подпишет двух последних на адекватных нынешним временам условиях, а Хабаровск получит Бутузова, Ольшанского и права на Смирнова.

Потолок зарплат в действии

Самое обидное во всей этой истории — несостоявшийся переход Плотникова в «Амур». Это выглядело очень красиво — потолок зарплат возвращает звёзд в родные клубы. Увы, КХЛ не находится в вакууме и сумма в 900 млн рублей в потолке зарплат не гарантирует, что такой бюджет будет у каждой команды. Эпидемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис делают и эти деньги космическими для того же «Амура» или условной «Сибири».

Возможно, в Хабаровске ожидали, что Плотников пойдет на уступки ради родного клуба, но он же не хоккейный меценат. Соглашаться на понижение можно ради больших спортивных задач или жизни в городе-курорте. «Амур» не мог дать бывшему капитану СКА ни первого, ни второго. Только чувство ностальгии по старым-добрым временам. Увы, Плотников не Эрнест Хемингуэй, чтобы тихо грустить по Парижу. Да и Хабаровск, при всем уважении, далеко не Париж.

В итоге Сергей отправился в более статусную «Магнитку», где он точно не будет в звездном одиночестве. Рядом, как минимум Сергей Мозякин, а скоро подтянется и Максим Карпов. Последний в московском «Динамо» стабильно забивал более 10 голов за сезон, но потерялся в СКА. Более спокойная, перестраивающаяся «Магнитка» — отличный вариант для Карпова. Так же, как и для Каблукова — несколько лет назад он был достаточно креативным нападающим в «Атланте», а в СКА его переделали в ролевого «центра». Апогей этой трансформации — 3 очка в прошлой «регулярке». В «Магнитке» он получит больше времени на льду и вполне может вспомнить прошлое. Это в идеале, а уж баланса в игру Каблуков добавит в любом случае.

Петербургские контракты Карпова и Каблукова действительно были большими, но с «Магниткой» оба подпишутся на гораздо более скромных условиях.

В итоге все остались в выигрыше: петербуржцы разгрузили платежку и вписались в потолок зарплат, «Амур» получил Бутузова и Ольшанского, а «Магнитка» — трех опытных форвардов, вокруг которых можно строить новую команду.

По факту это и есть то, ради чего вводили потолок зарплат, — гранды КХЛ, такие как СКА, отказываются от стратегии пяти-шести упакованных звеньев и раздают квалифицированных игроков клубам второго эшелона — таким, как нынешняя «Магнитка». От них, в свою очередь, перепадает командам, которые балансируют на грани «восьмерки», таким как «Амур».

Платёжка ЦСКА – уже больше 900 млн. Но Капризов с Сорокиным всё же проведут сезон в КХЛ? В лиге ведь есть и другие команды.

Конечно было бы здорово, если бы Плотников, Карпов и Каблуков сразу равномерно распределились между «Амуром», «Магниткой и условным «Торпедо». До идеала нам еще далеко, но главное, что процесс уже запущен.