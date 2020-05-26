Мозякин и «Магнитка» ударили по рукам. Легенда КХЛ потеряла 130 млн

Контракт нападающего всё равно адекватный, а все свои деньги он давно заработал.

Каждая история рано или поздно заканчивается. Вот и в эпопее с подписанием нового контракта между форвардом Сергеем Мозякиным и магнитогорским «Металлургом» можно поставить точку. Чего только не приходилось слышать от обеих сторон этого действа! Порой споры и выступления через прессу между директором уральского клуба Сергеем Ласьковым и агентом Мозякина Сергеем Паремузовым едва не перерастали в конфликт.

«Как Мозякин будет жить на 50 млн в год!» Кто в КХЛ потерял деньги на новых контрактах Дмитрий Губерниев пошутил над Сергеем Мозякиным. На самом деле, пример капитана «Магнитки» не единичен.

Напомним, что изначально Сергею Мозякину предлагали контракт, идентичный тому, который дали Данису Зарипову в «Ак Барсе» — 60 млн руб. в год и бонусную часть 20%, не входящую в потолок зарплат. Справедливо ли такое соглашение для легендарных хоккеистов? По нынешним временам – да. Приходится жить в режиме жёсткой экономии, сказывается жёсткий потолок зарплат, и невозможность раздавать гигантские соглашения, как это было ранее. Поэтому Мозякину больше не платят 180 млн руб. в год, а Зарипову – 130. Времена жирных контрактов остались в прошлом.

«Контракт Сергея Мозякина с «Металлургом» подписан сроком на один сезон, я доволен, что эта история завершилась. Раз сделка состоялась, то обе стороны остались ей довольны. Сергей и клуб изъявили желание продолжать совместную работу. Конечно, переговоры получились очень тяжёлыми, даже, я бы сказал, неоднозначными. Но контракт подписан, поэтому теперь – только вперёд», — заявил агент Мозякина Сергей Паремузов в интервью «Чемпионату».

Конец эпопеи? Деньги не рассорили Мозякина и «Металлург» Звёздный капитан «Магнитки» подпишет с магнитогорцами однолетний контракт.

Да, 10 млн руб. на контракте Сергея в итоге было потеряно, так как подписываться на 60 млн руб. сторона игрока сперва не захотела, а из-за долгих раздумий руководство уральцев снизило предложение до 50 млн руб. Но даже 50 млн руб. для 39-летнего игрока в сегодняшних реалиях абсолютно нормальная сумма. Сергей спокойно поиграет в Магнитогорске ещё сезон, принесёт уральцам пользу, закроет большинство. Не будем забывать, что сын Сергея играет в системе «Магнитки», а город, как и болельщики, давно стал для семейства Мозякиных родным. Не было никакого смысла куда-то переезжать.

Фото: РИА Новости

«Достигли соглашения – учли пожелания Сергея и наши пожелания. Учитывая ситуацию с потолком зарплат, уточняли некоторые детали по контракту. Человек не первый год в хоккее, не мальчишка, уже более скрупулёзно подходит к контракту. Он легенда клуба.

Естественно, рассчитываем на него как на ведущего игрока. Но и молодёжь смотрит на Мозякина, общается с ним, учится, пытаются отработать такой же бросок, как у Сергея. Так же, как в своё время молодые учились и у других хоккеистов», — прокомментировал «Чемпионату» подписание контракта с Мозякиным директор и первый вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков.

Именно при Ласькове зарплаты в магнитогорском клубе резко рухнули, а более 60 млн руб. в «Металлурге» теперь никто не зарабатывает. Да и 10 млн руб., сэкономленные на контракте Мозякина, на дороге не валяются. Да, в контракте прописана бонусная часть, но её ещё нужно заработать.

Было 180 млн, стало 50. Пример Мозякина показывает, как работает потолок зарплат Движение навстречу было неизбежно — осталось поставить подписи.

Одна из главных задач для Мозякина – это не только забрасывать шайбы, но и быть примером для магнитогорской молодёжи. В «Магнитке» строится новая команда, много новых людей, а молодых игроков планируют подключать к основному составу как можно чаще.

Должен Мозякин помогать и Илье Воробьёву, стать опорой для главного тренера. В том плане, что именно Сергей, как говорят в хоккее, будет «держать лавку и раздевалку». Глядя на своего лидера и капитана, другие хоккеисты точно не расслабятся и не будут играть вполсилы. Воробьёв и Мозякин давно и хорошо друг друга знают, у них хорошие отношения и полное взаимопонимание. Илья Петрович, будучи опытным, уважаемым и титулованным тренером, без сомнений найдёт Мозякину правильное применение на льду.

И. Воробьёв: Мозякин является настоящей легендой КХЛ, его опыт крайне полезен команде

Да, скорости у Мозякина уже нет, да и откуда ей взяться почти в 40 лет? Но форвард берёт своё за счёт других качеств. Прежде всего за счёт мышления на льду и креатива. У Сергея классная техническая подготовка и великолепный бросок, от которого пострадало уже столько вратарей, что можно сбиться со счёта.

Нет сомнений, что когда-то мы увидим Сергея Мозякина на тренерской лавке магнитогорского клуба. Кстати, подобное предложение от Сергея Ласькова звучало сразу после окончания предыдущего соглашения форварда. Но Мозякин для себя твёрдо решил: ещё год он точно остаётся в хоккее в роли игрока.

В результате состоявшейся сделкой должны быть довольны все: Сергей остался в «Магнитке», все свои деньги он давно заработал, поэтому обижаться на такой контракт нет никакого смысла, ну а команда и тренерский штаб получили нападающего для топ-6.