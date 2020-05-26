Мозякин и «Магнитка» ударили по рукам. Легенда КХЛ потеряла 130 млн

Каждая история рано или поздно заканчивается. Вот и в эпопее с подписанием нового контракта между форвардом Сергеем Мозякиным и магнитогорским «Металлургом» можно поставить точку. Чего только не приходилось слышать от обеих сторон этого действа! Порой споры и выступления через прессу между директором уральского клуба Сергеем Ласьковым и агентом Мозякина Сергеем Паремузовым едва не перерастали в конфликт.
Напомним, что изначально Сергею Мозякину предлагали контракт, идентичный тому, который дали Данису Зарипову в «Ак Барсе» — 60 млн руб. в год и бонусную часть 20%, не входящую в потолок зарплат. Справедливо ли такое соглашение для легендарных хоккеистов? По нынешним временам – да. Приходится жить в режиме жёсткой экономии, сказывается жёсткий потолок зарплат, и невозможность раздавать гигантские соглашения, как это было ранее. Поэтому Мозякину больше не платят 180 млн руб. в год, а Зарипову – 130. Времена жирных контрактов остались в прошлом.
«Контракт Сергея Мозякина с «Металлургом» подписан сроком на один сезон, я доволен, что эта история завершилась. Раз сделка состоялась, то обе стороны остались ей довольны. Сергей и клуб изъявили желание продолжать совместную работу. Конечно, переговоры получились очень тяжёлыми, даже, я бы сказал, неоднозначными. Но контракт подписан, поэтому теперь – только вперёд», — заявил агент Мозякина Сергей Паремузов в интервью «Чемпионату».
Да, 10 млн руб. на контракте Сергея в итоге было потеряно, так как подписываться на 60 млн руб. сторона игрока сперва не захотела, а из-за долгих раздумий руководство уральцев снизило предложение до 50 млн руб. Но даже 50 млн руб. для 39-летнего игрока в сегодняшних реалиях абсолютно нормальная сумма. Сергей спокойно поиграет в Магнитогорске ещё сезон, принесёт уральцам пользу, закроет большинство. Не будем забывать, что сын Сергея играет в системе «Магнитки», а город, как и болельщики, давно стал для семейства Мозякиных родным. Не было никакого смысла куда-то переезжать.
Фото: РИА Новости
«Достигли соглашения – учли пожелания Сергея и наши пожелания. Учитывая ситуацию с потолком зарплат, уточняли некоторые детали по контракту. Человек не первый год в хоккее, не мальчишка, уже более скрупулёзно подходит к контракту. Он легенда клуба.
Естественно, рассчитываем на него как на ведущего игрока. Но и молодёжь смотрит на Мозякина, общается с ним, учится, пытаются отработать такой же бросок, как у Сергея. Так же, как в своё время молодые учились и у других хоккеистов», — прокомментировал «Чемпионату» подписание контракта с Мозякиным директор и первый вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков.
Именно при Ласькове зарплаты в магнитогорском клубе резко рухнули, а более 60 млн руб. в «Металлурге» теперь никто не зарабатывает. Да и 10 млн руб., сэкономленные на контракте Мозякина, на дороге не валяются. Да, в контракте прописана бонусная часть, но её ещё нужно заработать.
Одна из главных задач для Мозякина – это не только забрасывать шайбы, но и быть примером для магнитогорской молодёжи. В «Магнитке» строится новая команда, много новых людей, а молодых игроков планируют подключать к основному составу как можно чаще.
Должен Мозякин помогать и Илье Воробьёву, стать опорой для главного тренера. В том плане, что именно Сергей, как говорят в хоккее, будет «держать лавку и раздевалку». Глядя на своего лидера и капитана, другие хоккеисты точно не расслабятся и не будут играть вполсилы. Воробьёв и Мозякин давно и хорошо друг друга знают, у них хорошие отношения и полное взаимопонимание. Илья Петрович, будучи опытным, уважаемым и титулованным тренером, без сомнений найдёт Мозякину правильное применение на льду.
Да, скорости у Мозякина уже нет, да и откуда ей взяться почти в 40 лет? Но форвард берёт своё за счёт других качеств. Прежде всего за счёт мышления на льду и креатива. У Сергея классная техническая подготовка и великолепный бросок, от которого пострадало уже столько вратарей, что можно сбиться со счёта.
Нет сомнений, что когда-то мы увидим Сергея Мозякина на тренерской лавке магнитогорского клуба. Кстати, подобное предложение от Сергея Ласькова звучало сразу после окончания предыдущего соглашения форварда. Но Мозякин для себя твёрдо решил: ещё год он точно остаётся в хоккее в роли игрока.
В результате состоявшейся сделкой должны быть довольны все: Сергей остался в «Магнитке», все свои деньги он давно заработал, поэтому обижаться на такой контракт нет никакого смысла, ну а команда и тренерский штаб получили нападающего для топ-6.
- 26 мая 2020
-
17:55
-
17:27
-
17:15
-
17:09
-
17:00
-
16:36
-
16:16
-
16:05
-
15:51
-
15:45
-
15:38
-
15:28
-
15:19
-
14:55
-
14:32
-
14:25
-
14:00
-
13:39
-
13:22
-
13:02
-
12:40
-
12:25
-
12:01
-
11:50
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:12
-
10:00
-
09:41
-
09:15
-
09:00
-
08:00
-
07:23
-
00:57