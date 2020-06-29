Дошли до финала — и стремительно исчезли. Как КХЛ потеряла пражский «Лев»

Шесть лет назад, в начале межсезонья 2014 года, мы дружно смаковали итоги самого интересного и непредсказуемого чемпионата в истории КХЛ. Сезон-2013/2014 стал квинтэссенцией развития нашей лиги в первые годы существования и удался на славу, благодаря естественной интриге, о которой сейчас нам приходится только мечтать.

В том сезоне «Авангард» и «Трактор», финалисты двух последних розыгрышей, дружно не попали в плей-офф и встречались в полуфинале утешительно-унизительного Кубка Надежды. Действующий двукратный обладатель Кубка Гагарина московское «Динамо», только что впервые выигравшее регулярный чемпионат, вылетело в первом же раунде плей-офф от рук «Локомотива», причём два решающих матча были проиграны бело-голубыми с общим счётом 1:11. А что это был за «Локомотив»? Ярославцы всю регулярку барахтались на границе кубковой восьмёрке, пожиная плоды неудачного старта под руководством Тома Роу, а перед самой олимпийской паузой вдруг откопали Дэйва Кинга. «Король России» вывел «железнодорожников» в плей-офф с восьмого места на Западе, а затем последовательно выкинул из гонки за Кубок «Динамо» и СКА – две самые стабильные команды конференции тех времён. Можно ли сейчас представить такое, что условное «Торпедо» становится палачом для «армейских» сверхгигантов?

Симпсону от "дедушек" Ярославский "Локомотив" ужасно начал регулярный чемпионат, но резко прибавил в концовке и стал главным открытием плей-офф.

Хватало и других сенсаций. Новичок лиги «Адмирал» вышел в плей-офф, выиграл один матч у будущего чемпиона из Магнитогорска, а ещё два довёл до овертайма. «Барыс» под командованием Ари-Пеки Селина показал лучший результат в своей истории, выиграв дивизион Чернышёва, а затем впервые прошёл во второй раунд плей-офф. «Сибирь», бесславно закончившая прошлый сезон, выиграла серию четвертьфинала Востока у мощного «Ак Барса», да ещё и устроила головомойку титулованным казанцам в первом домашнем матче со счётом 7:1.

Сетка плей-офф в сезоне-2013/2014.

Шесть лет назад КХЛ ещё не стояла в неприглядной позе перед ФХР и силами своего президента Александра Медведева билась за свою самостоятельность и, собственно, континентальность. В нашем чемпионате не заикались об интересах сборной России и на равных правах говорили на разных языках. В сезоне-2013/2014 приняли участие семь иностранных коллективов и пять из них вышли в плей-офф. «Барыс» и «Медвешчак», «Донбасс» и рижское «Динамо», а главным хедлайнером того чемпионата стал пражский «Лев». Чешский клуб в финале Западной конференции обыграл уставший от подвигов «Локомотив», а в решающей серии сезона устроил безумное веселье с «Металлургом». Сломить сопротивление дерзкого европейского выскочки уральцам удалось лишь в седьмом матче.

Фото: РИА Новости

Однако пражская сказка кончилась преступно быстро. Спустя два месяца после финала Кубка Гагарина «Лев» развалился из-за финансовых проблем и попросту исчез с хоккейной карты. 1 июля 2014 КХЛ подтвердила, что пражане не примут участия в следующем сезоне. Вспоминаем историю главной команды-сенсации нашей лиги.

Команды, покинувшие КХЛ. Что с ними и где они сейчас? Кто-то прекратил существование, другие выступают в лигах ниже классом.

Официальной датой основания ХК «Лев» в Праге называется 2012 год, однако идея о включении чешской команды в КХЛ появилась чуть раньше. Авторами этого проекта стали два предпринимателя из Карловых Вар, собиравшиеся создать клуб в Градец-Кралове, однако чешская федерация хоккея этому воспротивилась. Роман Славчев и Сергей Зайцев (те самые бизнесмены) не сдались и перевезли проект в словацкий город Попрад. «Лев» стал полноправным членом словацкой федерации и сумел подать заявку на вступление в КХЛ. Она была одобрена, и в сезоне-2011/2012 в лиге появился попрадский «Лев».

Словацкая команда выступила неудачно, заняв по итогам регулярки место в третьем десятке, а разговоры о переезде «Льва» в Чехию вновь усилились. На этот раз всё получилось. В январе 2012 года единственным собственником клуба стала одна из крупнейших чешских промышленных компаний CKD Group, активно сотрудничающая с российскими государственными предприятиями, в том числе и с титульным спонсором КХЛ «Газпромом». Поговаривали, что CKD Group согласилась приобрести «Лев» и поспособствовать экспансии КХЛ в Чехию в обмен на крупные контракты.

Чешский хоккейный союз в этот раз чинить препятствий не стал, и на это были причины. Во-первых, были учтены интересы чешских бизнесменов, спонсировавших хоккей, в проникновении на российский рынок. Во-вторых, CKD Group взяла на себя обязательства по финансированию национальных программ федерации хоккея Чехии, а также по выплате компенсаций командам Экстралиги в случае перехода их игрока в «Лев».

"Лев" выплатит чешскому хоккейному союзу компенсацию в € 1 млн

В-третьих, в переговорах лично участвовали первые лица КХЛ, по совместительству топ-менеджеры «Газпрома», которые были крайне заинтересованы в чешском расширении лиги. Словом, между КХЛ и Федерацией хоккея Чехии был заключён взаимовыгодный договор о сотрудничестве, пражский «Лев» официально заявился в лигу в качестве клуба, представляющего Чешскую Республику. При этом официальным правопреемником попрадского «Льва» новый коллектив не считался.

Гендиректор «Льва» Роман Славчев и первый президент КХЛ Александр Медведев. Фото: photo.khl.ru

Так началась короткая, но очень яркая история пражского «Льва» в КХЛ. Комплектованием фактического новичка лиги занялся Нормундс Сейес, ради такого вызова переехавший из Риги в Прагу. Менеджеру сразу же удалось собрать команду из крепких европейских хоккеистов, успевших зарекомендовать себя в предыдущих командах, в том числе и в КХЛ. Конечно, помогало Сейесу и отсутствие лимита на легионеров. В межсезонье-2012 «Лев» пополнили Мико Мяенпя, Якуб Накладал, Натан Ойстрик, Ондржей Немец, Иржи Новотны, Якуб Клепиш, Петр Врана, Патрик Закриссон, из попрадской команды удалось переподписать Иржи Секача. Всю эту разношёрстную интернациональную банду призван был объединить главный тренер Йозеф Яндач.

Йозеф Яндач Фото: РИА Новости

Пражане стартовали в КХЛ с домашней победы над рижским «Динамо» (2:1) и в целом неплохо провели первый месяц регулярки, но затем начались проблемы. В октябре и начале ноября «Лев» выиграл лишь два матча из двенадцати, выдал восьмиматчевую серию поражений, в конце которой Йозеф Яндач был уволен. Его место спустя некоторое время занял Вацлав Сикора, начинавший сезон в пражской «Спарте». Вообще, между двумя клубами из столицы Чехии по ходу того чемпионата установились интересные отношения. Так, в октябре Нормунд Сейейс был назначен на пост спортивного директора клуба из Экстралиги, вместе с ним в «Спарту» перешла и вся менеджерская команда «Льва». Более того, новодел КХЛ принимал соперников на «Типспорт-арене» — домашнем стадионе «Спарты». В результате вышло так, что обе команды оказались в руках одних и тех же владельцев и акционеров (это подчёркивал и сам Сейейс), однако о полноценном слиянии двух клубов речи не шло.

Сейейс: "Лев" точно не станет "Спартой"

Уйдя в «Спарту», Сейейс всё равно потерял определённую долю влияния на селекцию «Льва». По сути, генеральным менеджером клуба стал известный российский функционер Рашид Хабибулин. Именно он довёл до конца строительство команды, которая в следующем сезоне доберётся до финала Кубка Гагарина.

Но в сезоне-2012/2013 дела у «Льва» шли не лучшим образом. Состав у клуба был весьма боевой и конкурентоспособный, инфраструктуре в Праге могли позавидовать игроки любой российский топ-команды, но что-то не клеилось, и «Лев» болтался на границе плей-офф. Не помог даже приезд игроков НХЛ во время локаута, хотя Здено Хара, Якуб Ворачек и Иржи Гудлер, безусловно, подняли интерес в столице Чехии к искусственно созданному коллективу.

Якуб Ворачек и Здено Хара в составе «Льва». Фото: photo.khl.ru

С приходом Сикоры «Лев» перестал проигрывать матчи серийно, слегка ожил и в результате сумел решить вопрос с выходом в плей-офф. Но побиться на равных в кубковых встречах с ЦСКА, ведомым Александром Радуловым, у чехов не получилось. Две первые встречи в Москве «Лев» довёл до овертайма, но оба раза уступил, а затем ещё и дважды проиграл в Праге.

В межсезонье «Льву» удалось значительно укрепить состав. Стратегия была та же – опытные хоккеисты, успевшие зарекомендовать себя в других командах. Вряд ли пражане всерьёз нацеливались на завоевание Кубка Гагарина, но в столице Чехии хотели видеть сильный и яркий коллектив, который бы периодически покусывал российских олигархов. К слову о деньгах: бюджет у «Льва» был не слишком большой, но и немаленький – где-то в районе 10-го места во всей лиге. CKD Group существенно помогал с финансированием команды «Газпром», за которым стоял президент лиги Александр Медведев. Функционеру было важно, чтобы зарубежные клубы не были в КХЛ статистами и аутсайдерами, а западная экспансия имела не только популистский смысл.

Рашид Хабибулин в межсезонье-2013 не только сохранил основной костяк команды, но и здорово его усилил. Игроками «Льва» стали Петри Веханен (чемпионский кипер Казани в 2010-м), лучший защитник АХЛ Марк-Андре Граньяни, главный снайпер финской лиги Джастин Азеведу, третий снайпер КХЛ минувшего чемпионата Мартин Тёрнберг. Было очевидно, что у такой команды весьма серьёзные перспективы, но многое зависело от фигуры главного тренера.

Фото: РИА Новости

Пожалуй, Вацлав Сикора вряд ли бы довёл пражан до финала Кубка Гагарина. Возможно, чешский специалист и сам это понимал (да, такое бывает!) и в октябре попросил руководство «Льва» освободить его от обязанностей, хотя команда шла на вполне удобоваримом шестом месте Запада. Более того, Сикора сам порекомендовал в свои преемники Кари Ялонена, который в минувшем чемпионате весьма успешно отработал в «Торпедо». Рокировка была обставлена очень быстро, Ялонен возглавил «Лев», а Сикора остался в тренерском штабе финского тренера.

Фото: Якуб Ворачек и Здено Хара в составе «Льва».

Под руководством Ялонена пражане продолжили своё бодрое шествие по регулярке КХЛ, а гладкий чемпионат сумели завершить на третьем месте Запада – сразу после «Динамо» и СКА. Надо отметить, что уже по ходу сезона хоккеиста «Льва» классно сыгрались, поверили в свои силы и вполне идентифицировали себя, как фаворитов Кубка Гагарина. Это была боевая, сбалансированная команда, осознающая, что способна пошуметь в плей-офф. Разговоры о том, что иностранному клубу не дадут победить, были очень вялыми, да и админресурсы у русских топов отсутствовали. Ну, подозревали «Динамо», однако бело-голубые слетели в первом же раунде, развеяв все сомнения относительно честности турнира.

Состав «Льва» в сезоне-2013/2014

«Лев» был прекрасно готов к плей-офф, однако пражанам ещё и повезло с сеткой. В первом раунде – новичок КХЛ «Медвешчак», и 4-0 в серии. В полуфинале конференции пражане встретились с «Донбассом», не менее амбициозным украинским проектом, однако к концу противостояния клубы оказались в неравных условиях. В Донецке разворачивались активные боевые действия, и в решающий момент серии подопечные Андрея Назарова лишились домашней площадки. «Лев» прошёл в финал Запада в шести матчах, а битва с «Донбассом» запомнилась двумя вещами: сумасшедшей ошибкой арбитров, засчитавших пражанам гол, которого не было (и это видели все), и самым продолжительным на тот момент матчем в истории КХЛ.

В битве за титул королей Запада «Льву» противостоял «Локомотив», уже выполнивший в том плей-офф свою программу максимум. Ярославцы свергли «Динамо» и СКА, устранив главных фаворитов на Кубок от конференции, а на мощных чехов силы им сберечь не удалось. На «железнодорожников» «Лев» потратил лишь пять игр.

Ну а затем был лучший финал в истории КХЛ. Семь матчей, куча голов, эмоции, драйв, «самолётные войны», перестрелка Мозякина и Азеведу и решающая игра сезона с 11 (!!!) заброшенными шайбами. Кубок Гагарина забрал «Металлург», но вряд ли кто-то во «Льве» считал себя проигравшими. Серебро КХЛ для команды, которой не существовало ещё два года назад, колоссальный успех, и казалось, что через пару лет «Лев» только разовьёт его. Но…

Финал мечты за "Магниткой”! Магнитогорский "Металлург” в седьмом матче финала обыграл "Лев” со счётом 7:4 и в блестящем стиле выиграл Кубок Гагарина.

Спустя два месяца, после седьмой игры финала, хоккейную общественность огорошил инсайд: «Лев» пропустит следующий сезон КХЛ из-за финансовых проблем. К тому времени лига и так потеряла два клуба («Спартак» и «Донбасс»), а теперь этот список мог пополнить и серебряный призёр чемпионата. Александр Медведев в тот же день подтвердил, что ситуация в Праге очень серьёзная, но призвал не спешить с выводами, однако уже спустя неделю и в клубе, и в лиге официально признали, что «Лев» — всё.

«Лев» подтвердил, что пропустит следующий сезон в КХЛ

Пражане опубликовали заявление, в котором сообщили, что «клуб не смог обеспечить необходимое финансирование для дальнейшего функционирования команды». Отмечалось также, что эту ситуацию спровоцировал отказ от спонсорской помощи со стороны «Газпрома» и «Шкоды». Поначалу велись какие-то разговоры о том, что «Лев» сможет вернуться через год-два, что контракты игроков и тренеров клуба будут заморожены (по примеру «Донбасса»), однако все эти заявления не имели под собой никакого основания и лишь были призваны сгладить шок общественности от скоропостижной кончины команды, которая буквально вчера была в одном шаге от победы в розыгрыше Кубка Гагарина.

Позже стало понятно, что амбициозный финансовый проект был практически обречён на скорую смерть. Созданному с нуля «Льву» не приходилось рассчитывать на помощь Федерации хоккея Чехии, которая больше уважала команды с историей, типа «Славии» и «Спарты», да и вообще совсем не позитивно смотрела на участие чешских клубов в других чемпионатах. На первых порах «Лев» поддерживали крупные корпорации, однако тот же «Газпром» не планировал финансировать пражан в долгосрочной перспективе. Российский нефтегазовый гигант согласился лишь запустить проект в самостоятельное плавание, но никак не спонсировать его на долгосрочной основе. Видимо, был расчёт на то, что «Лев» сумеет заинтересовать местный бизнес и получит сильного независимого инвестора, но этого не произошло, даже несмотря на столь успешное выступление пражан в сезоне-2013/2014.

Возможно, «Газпром» и продолжал бы давать деньги чехам ещё некоторое время, но в 2014-м стал меняться вектор развития КХЛ. После неудачи на Олимпиаде в Сочи лига стала сжиматься вокруг «интересов сборной», а активная экспансия на Запад и, как следствие, развитие иностранных клубов никак не стыковались с этой парадигмой. В КХЛ вдруг осознали, что генеральный спонсор лиги не может поддерживать зарубежную команду, которая однажды (о, ужас) сможет выиграть Кубок Гагарина, и в дальнейшем принимали финансовое участие только в судьбе тех иностранных клубов, которые не смогут угрожать имперскому величию российского хоккея.

Впрочем, обвинять КХЛ в том, что «Лев» растаял, тоже неправильно. Всё-таки сотрудничество с иностранными клубами должно быть взаимовыгодно для лиги, а пражский клуб изначально был исключительно убыточным проектом, причём для российской стороны. Никакой выгоды от освоения чешского рынка выступление «Льва» в КХЛ лиге не принесло – в Праге на серебряных призёров смотрели с интересом, но вкладываться в них не хотели.

История «Льва» из Праги оказалась очень короткой, но насыщенной и запоминающейся. Мы всегда будем помнить симпатичную, боевую, да просто крутую команду, пропитанную деловым европейским позитивом. Нам сейчас не хватает таких сильных прозападных клубов, в которых люди всегда открыты и доброжелательны, где на трибунах поют и устраивают флешмобы в белых одеждах, где хоккеисты не стесняются участвовать в акциях во время серьёзных игр (помните, как все игроки «Льва» в плей-офф сбрили бороды и оставили только усы?). Очень жаль, что система перемолола именно такой клуб, не только придающий КХЛ особенный шарм, но и способный бороться за самые высокие места, увеличивая как медийную, так и спортивную конкуренцию в лиге.