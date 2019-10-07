Команды, покинувшие КХЛ. Что с ними и где они сейчас?

Рассказываем, как дела у команд, которые когда-то выступали в Континентальной лиге. Примечательно, что своё существование прекратили сразу три бывших финалиста Кубка Гагарина. Где ещё можно такое увидеть?

«Атлант» (Мытищи, Московская область)

Когда выступал: 2008-2015



Чем запомнился в КХЛ: прежде всего выходом в финал Кубка Гагарина в 2011 году. Именно тогда команда Милоша Ржиги добралась до решающей стадии турнира, где уступила «Салавату Юлаеву» в пяти матчах серии. В воротах мытищинцев феерил Константин Барулин, получивший звание MVP. В 2015 году из-за отсутствия спонсора и, как следствие, финансирования, самобытный клуб был расформирован. А ведь хоккей стал для Мытищ особенным видом спорта.



Как дела сейчас: увы, никак. Взрослая команда «Атлант» прекратила своё существование. Зато в Мытищах есть клуб Молодёжной лиги МХК «Атлант», который выступает в Западной конференции МХЛ. Главным тренером команды является Андрей Лунёв.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Донбасс» (Донецк)

Когда выступал: 2012-2014



Чем запомнился в КХЛ: эта украинская команда точно не портила погоды в лиге. За клуб выступало много известных хоккеистов: Михаил Анисин, Дмитрий Кагарлицкий, Сергей Варламов, который являлся капитаном «Донбасса». Во время локаута приезжали украинцы Федотенко, Бабчук и Поникаровский. Своих главных успехов дончане добились при Андрее Назарове у руля, сумев привезти в Донецк серию плей-офф и выиграть у рижского «Динамо» в первом раунде в семи матчах.



Как дела сейчас: из-за острой политической ситуации на Украине и военных действий в стране участие «Донбасса» в розыгрыше чемпионата КХЛ стало невозможным. Сейчас «Донбасс» играет в первенстве Украины (действующий чемпион страны) на арене «Альтаир» в Донецкой области, вместимость которой 400 человек. Команда Сергея Витера активно готовится к розыгрышу Континентального кубка.

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«Лев» (Попрад)

Когда выступал: 2011-2012



Чем запомнился в КХЛ: словацкий «Лев» выступал в КХЛ всего один сезон. Авторами этого проекта стали два предпринимателя из Карловых Вар: Роман Славчев и Сергей Зайцев. Поначалу было объявлено, что планируется создать клуб КХЛ в чешском городе Градец-Кралове, но этому проекту воспротивилась Федерация хоккея Чехии, которая, по всей видимости, испытывала ревность к участию своей команды в КХЛ. Тогдашний президент лиги Александр Медведев принял словацкий клуб в число участников, но история Попрада оказался недолгой.



Как дела сейчас: после окончания дебютного сезона в КХЛ «Лев» всё же переехал из Словакии в Чехию. При этом официально «Лев» и Праги, образовавшийся позднее, не является правопреемником словацкой команды.

«Лев» (Прага)

Когда выступал: 2012-2014



Чем запомнился в КХЛ: история и достижения пражского «Льва» в КХЛ гораздо весомее, нежели у словацкого клуба. Но начиналось всё не слишком хорошо. К примеру, из «Льва» за неудовлетворительные результаты увольняли чеха Йозефа Яндача, хорошо знакомого болельщикам «Магнитки». А вот в сезоне-2013/14 команда добралась до финала Кубка Гагарина, уступив магнитогорскому «Металлургу» в семи матчах серии. Руководил пражанами финский специалист Кари Ялонен.



Как дела сейчас: команда не выступает ни в одном из европейских чемпионатов, прекратив своё существование сразу после серебряного сезона. «Лев» и «Атлант» — двое из трёх финалистов Кубка Гагарина, которых более не существует.

«Медвешчак» (Загреб)

Когда выступал: 2013-2017



Чем запомнился в КХЛ: 6 сентября 2013 года «Медвешчак» провёл свой первый официальный матч в Континентальной лиге, учинив разгром ЦСКА со счётом 7:1. Но это не должно сильно обнадёживать. В целом клуб из Загреба смотрелся блекло, постоянно имел проблемы с финансированием и доигрывал регулярные чемпионаты в три пятёрки нападения, порой раздевая на матчи полевого игрока в качестве вратаря. По сути, «Медвешчак» наносил удар по имиджу КХЛ.



Как дела сейчас: «Медвешчак» после КХЛ отыграл два сезона в австрийской лиге, потом прекратил существование из-за финансовых проблем.

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«Химик» (Воскресенск)

Когда выступал: 2008-2009



Чем запомнился в КХЛ: воскресенский клуб поиграл в КХЛ всего один сезон, в самом начале развития лиги. Ничем особенным некогда легендарная команда, воспитавшая множество легендарных игроков, не запомнилась. Разве что несколько раз выиграла у топ-команд. К примеру, у «Авангарда» с Ягром и у «Магнитки», ведомой Валерием Белоусовым. Вообще же «Химик» был главным аутсайдером сезона.



Как дела сейчас: команда из Воскресенска выступает в Высшей хоккейной лиге. «Химик» под руководством Олега Горбенко занимает место в середине турнирной таблицы Западной конференции.

ХК МВД (Балашиха, Московская область)

Когда выступал: 2008-2010



Чем запомнился в КХЛ: яркой работой Олега Знарка и достаточно мощным подбором хоккеистов. Кроме того, в сезоне-2009/10 «милиционеры», как прозвали эту команду, добрались до финала Кубка Гагарина, уступив в решающей встрече в Балашихе грозному «Ак Барсу». ХК МВД оставил достойный след в истории КХЛ. Жаль, что всё в итоге закончилось грустно.



Как дела сейчас: ХК МВД нет. Больше ни в каком виде. В 2010 году клуб поглотило «Динамо». Потом, в течение нескольких лет, была молодёжная команда, но сейчас нет и её. Большая часть коллектива и руководства перешла в московское «Динамо».

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Металлург» (Новокузнецк)

Когда выступал: 2008-2017



Чем запомнился в КХЛ: когда-то «Кузня» была одним из грандов российского хоккея, но постепенно в команду стали вливать всё меньше финансов, клуб ожидаемо сдал в плане турнирных результатов и стал обузой для лиги. 24 мая 2017 года «Кузня» решением совета директоров была исключена из числа участников Континентальной лиги.



Как дела сейчас: летом 2017 года новокузнецкий «Металлург» приняли в ВХЛ. Сейчас команда находится в плачевном финансовом положении, клуб может прекратить своё существование. «Кузня» — фарм-клуб «Сибири». Новокузнечане держатся в первой восьмёрке Восточной конференции ВХЛ. Их главный тренер — Дмитрий Пархоменко.

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«Югра» (Ханты-Мансийск)

Когда выступала: 2010-2018



Чем запомнилась в КХЛ: звёзд с неба ханты-мансийский клуб никогда не хватал, всего дважды поиграв в плей-офф на старте своего выступления в Континентальной лиге. Запомнились югорчане назначением Игоря Захаркина на пост главного тренера. Правда, эксперимент получился неудачным, выстроить команду из средних по мастерству игроков Захаркин не смог. Выступление «Югры» и интерес к ней были плачевными, в результате чего 28 марта 2018 года ханты-мансийцы были исключены из КХЛ решением совета директоров.



Как дела сейчас: команда комфортно чувствует себя в ВХЛ, в ней играют сразу несколько хорошо знакомых по выступлению в КХЛ хоккеистов. Например, защитники Лекомцев и Валентенко. Руководит «Югрой» Вадим Епанчинцев, не справившийся с работой в «Спартаке». Сейчас югорчане лидируют в Восточной конференции.

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«Лада» (Тольятти)

Когда выступала: 2008-2010, 2014-2018



Чем запомнилась в КХЛ: тольяттинцы являются единственным на сегодняшний момент клубом, дважды заходившим в КХЛ. К сожалению, закрепиться в Континентальной лиге легендарной российской команде не удалось. Прежде всего из-за слабого результата и последних мест в специальном рейтинге КХЛ. Лучшие годы «Лады» остались в Суперлиге. «Лада» и «Югра» были исключены из КХЛ в один день.

Как дела сейчас: Тольятти, как и Новокузнецк, кузница хоккейных талантов. Вот и судьба у команд из этих городов в какой-то степени похожая. «Лада» выступает в первенстве Высшей лиги под руководством Александра Титова, занимая место в верхней части турнирной таблицы Западной конференции.

«Слован» (Братислава)

Когда выступал: 2012-2019



Чем запомнился в КХЛ: братиславцы по большей степени жили на российские деньги, но назвать выступление «орлов» в КХЛ успешным язык не поворачивается. Вспомните, что было в последние годы. Разгромные поражения, регулярные долги перед хоккеистами, постоянное место внизу турнирной таблицы КХЛ… Кому был нужен такой клуб в Континентальной лиге? Пожалуй, никому, кроме самих словаков.



Как дела сейчас: в чемпионате Словакии братиславская команда чувствует себя гораздо комфортнее. «Слован» идёт в лидирующей группе национального первенства, занимая третье место. Руководит командой Роман Штантин.