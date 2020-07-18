Ковальчук остался без центра, у Кузнецова клюшка с дыркой. Как готовится «Вашингтон»

«Вашингтон» продолжает готовится к возобновлению сезона, когда «столичным» предстоит сражаться в коротком групповом этапе за более высокий «посев» в первом раунде плей-офф. Одним из самых главных вопросов перед стартом тренировочного лагеря считался вратарский, поскольку основной голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби может стать неограниченно свободным агентом, и никаких данных о переговорах по его продлению не было известно.

Где Самсонов?

Что же касается перспективного Ильи Самсонова, которого считают будущим клуба, то россиянин совершенно неожиданно пропустил уже четвёртую тренировку подряд. Причины отсутствия Самсонова, а также защитника Александра Алексеева неизвестны — согласно новым правилам НХЛ, команды не должны раскрывать медицинские причины отсутствия того или иного хоккеиста.



Таким образом, вратарский вопрос у «Вашингтона» разрешился сам собой. Дублёром Холтби стал Феникс Копли, а Холтби будет безоговорочным первым номером и, как знать, может заработать себе и новый контракт со «столичными».



«Скажу честно, я не особо задумывался о том, что стану свободным агентом. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы выиграть Кубок Стэнли в составе «Вашингтона». Надеюсь, что всё получится, но никто не знает, что будет дальше. Прямо сейчас я живу одним моментом, пытаюсь веселиться и получить удовольствие», — сказал Холтби.

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Этот голкипер всю свою карьеру провёл в «Вашингтоне» и сейчас у него завершается пятилетний договор на $ 30,5 млн. Учитывая то, что потолок зарплат на следующий сезон остался прежним, то подписать Холтби заново «столичным» будет крайне трудно. Кроме голкипера, без контрактов останутся Илья Ковальчук, Радко Гудас и Бренден Диллон, а ограниченно свободными агентами станут Трэвис Бойд и Йонас Зигенталер. На этой неделе Диллон уже встречался с руководством клуба и заявил, что хочет остаться в «Кэпиталз».



«На вратаря всегда оказывается особое давление. Это не зависит от условий контракта и того, как он играет. Мне кажется, что Холтби сосредоточен на правильных вещах», — сказал защитник Джон Карлсон.



«Надеюсь, что играть буду я. Думаю, что правильным будет играть все матчи плей-офф. У нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть и набраться сил. Нужно быть в хорошей и умственной форме. В любом случае, стоит помнить, что всем нам повезло играть в этой лиге, так что нужно наслаждаться моментом», — резюмировал Холтби.

У Кузнецова клюшка с дыркой

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поразил многих репортёров, выйдя на последнюю тренировку с необычной клюшкой. Россиянин взял модель фирмы Bauer, которую называют революционной — это клюшка с отверстием в середине крюка. Согласно характеристикам, которые заявил производитель, это самая лёгкая клюшка, созданная по новейшей технологии. «Эта клюшка даст хоккеистам новый уровень уверенности при броске. Отверстие в клюшке необходимо для улучшения аэродинамики, к тому же оно создаёт две разные секции крюка с различными свойствами», — утверждают экипировщики.

Кузнецов пока не говорил о том, будет ли использовать новинку в матчах, но если и будет, то не станет пионером в этом деле. В середине января с такой клюшкой играл нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн.



«Эти клюшки делали для восьми хоккеистов во всей лиге. Они появились совсем недавно и Шенн был первым, кто опробовал подобный крюк в официальном матче. Ему понравилось. Два дня спустя форвард «Бостона» Джейк Дебрюск стал первым, кто забил гол такой клюшкой.

Ковальчук остался без центра

В начале августа у центрфорварда «Вашингтона» Ларса Эллера должен родиться ребёнок и датчанин будет вынужден уехать из Торонто. Пока неясно, сколько матчей пропустит Эллер, но возвращение для него будет трудным — нужно будет сдать четыре подряд отрицательных теста на коронавирус, прежде чем его снова допустят внутрь энхаэловского «пузыря». В связи с этим, тренерскому штабу предстоит решить, кто будет центром третьего звена, а главным претендентом считается 19-летний Коннор МакМайкл.

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«Он может играть в центре, но кроме него у нас есть и другие кандидаты. Мы можем передвинуть кого-нибудь в центр с фланга, так что мы не ограничиваемся только вариантом с МакМайклом», — сказал главный тренер Тодд Рирден. Среди других вариантов — 13-й форвард команды Трэвис Бойд и центральный четвёртой тройки Ник Дауд, но его «подъём» на звено выше разрушит сыгранное сочетание, а потому считается маловероятным.



«Что делать, в условиях пандемии приходится считаться с новыми правилами. Мы все приспосабливаемся к новым протоколам безопасности и здоровья. На льду всё по-старому, но как только ты выходишь с площадки, то всё меняется. В раздевалке все носят маски. Это странно, но я уверен, что мы привыкнем», — резюмировал Александр Овечкин.