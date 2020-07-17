«Что поделать, это 2020-й!» В Эдмонтоне затопило арену, где НХЛ хочет проводить плей-офф

По фойе стадиона разлились моря и океаны. Даже хорошо, что зрителей нет.

За две недели до старта квалификационного раунда плей-ин Национальную хоккейную лигу постигла беда совершенно неожиданного свойства. «Роджерс-плейс», стадион в Эдмонтоне, который был выбран одним из двух мест, где будет доигрываться нынешний сезон, затопило водой. Затопило так, что внутри теперь можно плавать на лодках и изобретать новые экзотические виды спорта с использованием клюшки, шайбы и коньков.

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«Грохочет гром — иди в дом!»

Поздно вечером 16 июля в Эдмонтоне разразилась сильнейшая гроза. Город окутали тучи, и на головы жителей славного города посыпался приличных размеров град, который сменился грандиозным ливнем. По свидетельству очевидцев, всё это сопровождалось сильными молниями, ураганным ветром и прочими погодными неприятностями.



Метеорологическая служба провинции Альберта сразу же выпустила предупреждение для граждан. «Приближается угрожающая погода. Если у вас есть возможность укрыться, незамедлительно ей воспользуйтесь. Соблюдайте безопасную дистанцию во время вождения автомобиля. Помните, что сильный ветер может привести к возникновению торнадо, а из-за ударов молний каждый год погибает большое количество канадцев. Помните: когда грохочет гром — иди в дом!» — говорилось в сообщении метеорологов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» обозревателя Edmonton Journal Анны Джанкер.

Непогода без всякого уважения отнеслась к арене, где в августе собираются играть в хоккей. Проливной дождь, образовав бурный поток, стал временным хозяином «Роджерс-плейс», затопив первый этаж фойе и несколько входов. Если бы это случилось во время сезона, матчи «Ойлерз» пришлось бы переносить на несколько дней, поскольку внутри арены теперь можно плавать на лодке.

ВИДЕО

«На Эдмонтон сегодня обрушился значительный шторм, в результате которого стадион получил некоторые разрушения водой. В настоящее время мы оцениваем ущерб, но мы уверены в том, что это не помешает нашим планам и подготовке. Мы будем рады принять у себя возвращение хоккея НХЛ в качестве хаба. Будем делиться с вами информацией, когда она станет доступна», — говорится в заявлении руководства стадиона.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста CityNews.ca Кортни Терио.

По свидетельству очевидцев, вода ручьями вытекала из-под дверей стадиона в разных местах арены. А чуть позже пришло более угрожающее известие: у «Роджерс-плейс» может быть повреждена крыша, которая была не в порядке с 2018 года, когда над провинцией Альберта тоже бушевали ливни и ураганы.

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«Что поделать, это 2020-й!»

На сервисе Reddit было оперативно опубликовано видео изнутри стадиона, где было видно, как с потолка стекают приличные потоки воды, а у подножия лестниц и эскалаторов образуются крупные «пруды» и «озёра». Примечательно, что вскоре этот ролик был удалён.

«Первоначальный план состоит в том, что все надеются, что стадион удастся привести в порядок к тому моменту, когда туда прибудут команды НХЛ. Пока степень разрушений и беспорядка не ясна. Считается, что полностью затоплено только фойе у входа с главной площади перед ареной. До старта матчей ещё достаточно много времени, но объём работ по восстановлению ещё не ясен. Первое запланированное мероприятие на «Роджерс-плейс» — это выставочный матч между «Эдмонтоном» и «Калгари», который должен состоятся 28 июля. Пока что ощущение такое, что можно успеть сделать уборку до старта всех активностей. Но что поделать, это же 2020 год!» — посетовал обозреватель телекомпании Sportsnet Крис Джонстон.

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Кстати, в Эдмонтоне уже начинает зреть социальное недовольство тем, что город пожелал стать одним из хабов, где НХЛ будет доигрывать сезон. Городской аудитор Дэвид Вьюн сообщил результаты собственного расследования, что Эдмонтон заплатит около $ 1 млн за подготовку к принятию 12 команд. А совсем недавно городская казна пострадала на $ 1,6 млн, перечислив подрядчику деньги за дорожные знаки, которые так никогда и не были установлены.