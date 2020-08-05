«Рейнджерс» и Панарин провалили плей-офф. От вылета не спас даже Шестёркин

«Каролина» стала первой командой, прошедшая отборочный раунд — теперь Свечникову и компании придётся достаточно долго ждать, когда доиграют все остальные, чтобы узнать своего соперника по первому раунду плей-офф. «Заруба», на которую рассчитывали болельщики «Рейнджерс», не состоялась: «синерубашечники» оказались не готовы противостоять такому сопернику и не нашли ответов на действия «Харрикейнз». Команда Артемия Панарина забросила лишь четыре шайбы в трёх матчах и лидировала в счёте только три минуты.

Перед матчем стало известно, что в воротах «Рейнджерс» сыграет Игорь Шестёркин. Два первых матча россиянин пропустил из-за «непригодности к игре», и ветеран Хенрик Лундквист сыграл не слишком удачно, пропустив 7 голов после 71 броска (90,1% отражённых). Игра вратаря, впрочем, не была самой главной проблемой для ньюйоркцев. Основная трудность заключалась в игре в атаке, поскольку нападение «Рейнджерс» замолчало в самый неподходящий момент: за два первых матча было создано лишь 7 опасных моментов.

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«Да, мы плохо держали шайбу, что стало неприятным сюрпризом. В регулярке нас выручал темп, с которым шайба двигалась, был ритм в зоне нападения. Сейчас этого нет. Но мы полны решимости исправить ситуацию. Как бы безумно это не звучало, мы знаем, что играли плохо. Мы сами прострелили себе ногу, но будем стараться исправиться», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн перед матчем, но надежды оказались напрасными.



Своё первое и единственное лидерство в счёте в этой серии «рейнджеры» заполучили на 12-й секунде второго периода, когда Крис Крайдер убежал один на один и легко переиграл голкипера Джеймса Раймера.

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«Каролина» ответила на это массированной атакой, которая могла бы напоминать розыгрыш большинства, но происходила в равных составах. «Ураганы» оккупировали зону соперника и Шестёркин ничего не смог поделать с хитрым броском Теуво Терявяйнена.

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В третьем периоде «Каролина» дожала соперника, который не предпринимал активных действий для собственного спасения. Уоррен Фёгеле на пятачке подправил дальний выстрел защитника, а затем у «Рейнджерс» опозорилась пара оборонцев Джейкоб Труба — Тони Деанджело. Первый в собственной зоне подарил шайбу цепкому Себастьяну Ахо, а второй не успел ни сориентироваться, ни догнать, ни сфолить.

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Как бы не было грустно болельщикам «синерубашечников», но необходимо признать, что «Каролина» попросту оказалась более сильной, талантливой и быстрой командой, чем «рейнджеры». Это было видно на протяжении всей серии, и если «ураганы» сохранят этот импульс, то играть против такого заряженного соперника не захочет ни один фаворит. Год назад хоккеисты «Харрикейнз» неожиданно обыграли «Вашингтон» и дошли до финала Восточной конференции, а нынче, если им будет сопутствовать удача, могут сыграть ещё успешнее.

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Что же касается «Рейнджерс», то серия плей-ин стала лакмусовой бумажкой, отвечающей на вопрос о том, готова ли команда для решения серьёзных задач — незабываемый сезон ньюйоркцев завершился так же внезапно, как и получил своё продолжение. Вполне вероятно, что свой последний матч за «синерубашечников» уже сыграл Хенрик Лундквист. При этом, некоторые болельщики «Рейнджерс» называют их выступление в плей-офф провалом, не стесняются критиковать Панарина и требуют отставки главного тренера.

«Лучшая команда выиграла серию, это необходимо признать. Что касается вратарей, то они не были проблемой для нас. Игорь сыграл уверенно, дело совсем не в нём. Мы забросили четыре шайбы за три матча — невозможно выиграть серию с такой результативностью. А наши голкиперы были последними людьми, которые заслужили критику. Конечно, мы очень расстроены тому, что сезон завершён. Это были уникальные и странные 4,5 месяца, сейчас мы живём настоящим и это больно. Нам нужно научиться управлять своими эмоциями и преодолевать разочарование», — заявил Дэвид Куинн.



Себастьян Ахо вышел в лидеры спора бомбардиров плей-офф, набрав 8 (3+5) очков в трёх матчах. Артемий Панарин в серии с «Каролиной» набрал 2 (1+1) балла при показателе полезности «-3».