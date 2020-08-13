Овечкин и Холтби сгубили «Вашингтон». Непростительная ошибка в решающий момент матча

Команды Восточной конференции будто сговорились и матчи один за другим уходят в многочисленные овертаймы. Накануне «Тампа» и «Коламбус» устроили феерию на восемь периодов, сегодня первый матч на «Скотиабанк Арене» ушёл во второй овертайм, подвинув дальнейшее расписание.

В перерыве игры «Бостона» с «Каролиной» показывали, как к матчу с «Айлендерс» готовится «Вашингтон», а в соцсетях начались нервные смешки. Но, к счастью, едва «столичные» в «Твиттере» решили пошутить на тему затянувшегося ожидания, как Патрис Бержерон забросил победную шайбу, и в итоге матч хоть и перенесли, но хотя бы не на следующий день, а всего-то на час.

Драки и смеющийся Овечкин

Состав «столичных» по сравнению с последним матчем претерпел только одно изменение – в первой паре обороны вышел Джон Карлсон, которого команде очень не хватало. Для защитника эта игра стала первой после пятимесячного перерыва, без него «Кэпиталз» проиграли два матча из трёх, неубедительно разыгрывали большинство (1 шайба в 10 попытках) да и в целом не выглядели коллективом, который здесь и сейчас готов решать серьёзные задачи.

Мы уже писали, что неубедительность в группе – не показатель, потому что некоторые топ-клубы воспринимали те игры не иначе как разминку перед плей-офф, обещая серьёзный хоккей в первом раунде. «Вашингтон» привычно начал заводить себя силовой борьбой первый период прошёл под девизом «больше стычек, драк и удалений». Сначала включился Карлсон, встав на защиту Бекстрёма, который попал под силовой Андерса Ли. Затем потолкались Орлов и Уилсон против Сизикаса и Клаттербака, потом Мэтт Мартин пытался вывести из себя Овечкина – толкнул его клюшкой в грудь, но капитан «столичных» в ответ только рассмеялся. Настроение и настрой у него были отличными – Овечкин был нацелен на ворота и с удовольствием раздавал хиты.



«Вашингтону» такая игра должна была быть только на руку – «Айлендерс» не вылезали со скамейки штрафников, только не получилось ни забить, ни даже пошатнуть стройные ряды обороны соперника. Впрочем, и без того период был полон событиями – под конец Том Уилсон решил показать настоящую драку и вызвал на бой Ли. Видимо, продолжал мстить за Бекстрёма, который, кстати, на второй период не вышел.

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Дубль и сейв Оши

Хиты и стычки – это хорошо и зрелищно, но нужны ещё и голы. Во втором периоде «Вашингтон» всё-таки наказал «Айлендерс» за недисциплинированную игру, причём дважды. В первом большинстве диагональная передача Кузнецова не прошла, но в итоге вышло ничуть не хуже – шайба отскочила от ноги Адама Пелеха в борт, а оттуда – на Оши, который дежурил на дальней штанге и не промазал с острого угла. Варламов даже не понял, что произошло. Спустя пять минут Оши сделал дубль, вновь реализовав большинство. Карлсон зарядил от синей линии, Кузнецов и Оши копали на пятачке и закопали с мясом.

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Оши не стал на этом останавливаться, но со снайперского переключился на режим вратаря. Холтби растянулся на льду в попытке остановить Пажо. Получилось, но нападающий «Айлендерс» попробовал ещё раз, уже по-бобровски. Но шайба застыла на ленточке, а дальше Оши выбил её рукой в безопасную зону.

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Камбэк «Айлендерс» и непростительная ошибка Овечкина и Холтби

До 39-й минуты для «Вашингтона» всё складывалось неплохо – в первом периоде задавили соперника и победили в драке, во втором дважды реализовали большинство, беспокойство вызывала только не самая впечатляющая игра в неравных составах. А «Айлендерс» — команда, которая умеет терпеть и извлекать максимум из своих шансов. Сначала Холтби откровенно начудил и пропустил совершенно не опасный бросок Джордана, а в начале третьего периода Михал Кемпны не удержал Ли, который оказался первым на добивании.

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Замаячил ещё один овертайм? «Айлендерс» так не считали и выжали максимум ещё и из меньшинства! Они не только успешно «убили» удаление Комарова, но и вышли вперёд. Холтби словно не заметил Джоша Бэйли, который летел перехватывать передачу на Овечкина, а капитан «Вашингтона» просто стоял и смотрел, как шайба уплывает к сопернику и залетает в ворота. Непростительная ошибка в решающий момент матча, ох, не такой игры ждут от Александра Великого (да и среди остальных лидеров претензий нет, пожалуй, только к Оши). Похоже, у фаворита большие проблемы – серьёзный хоккей начался, а серьёзного настроя как не было, так и нет.

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«Вашингтон» окончательно рассыпался и вскоре пропустил четвёртую. Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц передаёт привет своей бывшей команде. Он знал, как настроить «Вашингтон», он превратил Овечкина в человека, который первым мчался в оборону, но после завоевания Кубка Стэнли от его услуг в столице США отказались. А зря – в прошлом году «Вашингтон» не смог пройти первый раунд, в этом году его может ждать та же участь.