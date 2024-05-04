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Рыбин — о ЧМ: за кем там следить? США? Канада? У меня лично это не вызывает интереса

Рыбин — о ЧМ: за кем там следить? США? Канада? У меня лично это не вызывает интереса
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Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин ответил на вопрос, будет ли он смотреть игры предстоящего чемпионата мира в Чехии.

«Буду ли смотреть чемпионат мира без участия России? Возможно, посмотрю, если какие-то интересные игры будут. Не могу сказать, что буду смотреть всё подряд. Ну а за кем там следить? США? Канада? У меня лично это не вызывает интереса. Мне НХЛ как-то ближе, чем чемпионат мира. Будет ли тур «России 25» российскому болельщику ближе? Люди смотрят, ажиотаж есть определённый. Если болельщик ходит, значит, ему интересно», — сказал Рыбин в интервью «Советскому спорту».

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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