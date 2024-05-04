Главный тренер ЦСКА Воробьёв: играть в КХЛ до 31 мая — очень правильный ход

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал, как относится к продлению сезона в Континентальной хоккейной лиге до 31 мая.

— Следующий сезон КХЛ пройдёт до 31 мая. Правильно ли это?

— В нынешней ситуации это естественное и правильное решение. Можно было начать сезон числа с 15 сентября, чтобы все дачники успели вернуться на трибуны. А играть до 31 мая – очень правильный ход. Могу сказать, что смотрел со стороны сезон, всё изучал. Например, теперь хоккеистам за воротами нельзя стоять, есть другие интересные моменты и нововведения. Лига развивается и идёт вперёд, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Воробьёв сменил на посту главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Московские армейцы завершили сезон — 2023/2024 после того, как в первом раунде Кубка Гагарина проиграли «Локомотиву» со счётом 1-4.