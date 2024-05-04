Илья Воробьёв: в ЦСКА пришёл момент, когда надо что-то менять. Мы омолаживаемся

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал кардинальные изменения в составе команды.

— Как проходит селекционная работа клуба, вы всегда на связи с президентом ЦСКА и спортивным директором?

— Мы всегда на связи. ЦСКА пять раз из последних шести лет, не считая ковидного сезона, играл в финале Кубка Гагарина. Пришёл момент, когда надо что-то менять. Мы омолаживаемся, будем быстрее, агрессивнее, селекция заточена именно под это.

— Не секрет, что армейцы всегда брали курс на возвращение россиян из-за океана. Для вас тоже интересно поработать с такими игроками?

— Да, это очень интересно, многих ребят я смотрел по видео. Есть хорошие хоккеисты, которые приедут к нам, если всё срастётся. Надеюсь, у них будет минимальный срок адаптации в КХЛ.

— Значит, вы готовы к тому, что команда сильно омолодится?

— Это один из пунктов в моей концепции развития команды, введение в состав молодых и голодных до побед игроков, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.