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Илья Воробьёв: в ЦСКА пришёл момент, когда надо что-то менять. Мы омолаживаемся

Илья Воробьёв: в ЦСКА пришёл момент, когда надо что-то менять. Мы омолаживаемся
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Комментарии

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал кардинальные изменения в составе команды.

— Как проходит селекционная работа клуба, вы всегда на связи с президентом ЦСКА и спортивным директором?
— Мы всегда на связи. ЦСКА пять раз из последних шести лет, не считая ковидного сезона, играл в финале Кубка Гагарина. Пришёл момент, когда надо что-то менять. Мы омолаживаемся, будем быстрее, агрессивнее, селекция заточена именно под это.

— Не секрет, что армейцы всегда брали курс на возвращение россиян из-за океана. Для вас тоже интересно поработать с такими игроками?
— Да, это очень интересно, многих ребят я смотрел по видео. Есть хорошие хоккеисты, которые приедут к нам, если всё срастётся. Надеюсь, у них будет минимальный срок адаптации в КХЛ.

— Значит, вы готовы к тому, что команда сильно омолодится?
— Это один из пунктов в моей концепции развития команды, введение в состав молодых и голодных до побед игроков, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА
Эксклюзив
«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
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