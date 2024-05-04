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Илья Воробьёв рассказал, в какой хоккей при нём будет играть ЦСКА

Илья Воробьёв рассказал, в какой хоккей при нём будет играть ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался о том, какой игровой стиль он собирается ставить в новом клубе.

— Расскажите, какой хоккей тренер Илья Воробьёв собирается ставить армейцам?
— Нам надо стать быстрее, мы должны играть в быстрый хоккей, должны играть на другой скорости, важно движение шайбы и игроков. И, конечно, нужно оперативнее принимать решения. Быстрые переходы из обороны в атаку, подключение защитников к прямой атаке, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Воробьёв сменил на посту главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Московские армейцы завершили сезон — 2023/2024 после того, как в первом раунде Кубка Гагарина проиграли «Локомотиву» со счётом 1-4.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА
Эксклюзив
«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА
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Новости. Хоккей
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