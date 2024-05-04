Илья Воробьёв рассказал, в какой хоккей при нём будет играть ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался о том, какой игровой стиль он собирается ставить в новом клубе.

— Расскажите, какой хоккей тренер Илья Воробьёв собирается ставить армейцам?

— Нам надо стать быстрее, мы должны играть в быстрый хоккей, должны играть на другой скорости, важно движение шайбы и игроков. И, конечно, нужно оперативнее принимать решения. Быстрые переходы из обороны в атаку, подключение защитников к прямой атаке, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Воробьёв сменил на посту главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Московские армейцы завершили сезон — 2023/2024 после того, как в первом раунде Кубка Гагарина проиграли «Локомотиву» со счётом 1-4.