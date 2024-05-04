«Автомобилист» продлил контракт с форвардом Бывальцевым

«Автомобилист» и нападающий Алексей Бывальцев достигли соглашения о дополнительном годе сотрудничества, сообщает пресс-служба уральского клуба. Действующий контракт 30-летнего форварда, который изначально был рассчитан до 30 апреля 2025 года, продлён ещё на один сезон, и новым сроком его окончания стало 31 мая 2026 года.

Алексей Бывальцев пополнил состав «Автомобилиста» год назад. В сезоне-2023/2024 он провёл за команду 82 матча в КХЛ, включая все 17 игр в Кубке Гагарина. В его активе 24 (10+14) очка, три шайбы он забросил в плей-офф.

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.