«Ругался, кричал на тренеров, с ума сходил». Григоренко — о токсичности Маккиннона

Бывший нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о поведении форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона. Напомним, Григоренко играл за «лавин» в период 2015-2017 годов.

«Он токсичный товарищ? Я бы сказал, что да. За пределами льда мы с ним особо не общались. Я думаю, просто у него эмоции иногда зашкаливали. Он не мог с ними совладать во время игр и так далее.

Вот ему было 20 лет, он начинал ругаться, кричать на тренеров, на партнёров, на защитников. То есть он вообще с ума сходил. Сейчас, как я понимаю, он эти эмоции в более правильное русло направил. Когда кто-то там ошибается на льду, это нормально подойти, партнёру объяснить, что так-то делать нельзя. Но у него это было в такой форме…

Он подходил и начинал просто пихать откровенно, что типа: «Ты что, урод, не можешь отдать, принять, бросить?» Меня поставили из четвёртого звена, и думаю: «Что вообще это?» Не хотелось даже с ним после этого играть. Причём это, наверное, вообще лучший партнёр за мою карьеру, с которым просто легко было играть. Просто ему шайбу подсунул — и всё, он побежал.

Он потом не извинялся? Нет. Поэтому мне непонятно вот это было, что он не подходил, не извинялся после таких вот ситуаций. Но игрок он безумно талантливый», — сказал Григоренко в интервью YouTube-каналу «Беттмэн позвонит».