Дубль Овечкина и супергол Кузнецова! Русские звёзды не дали опозориться «Вашингтону»

«Кэпиталз» быстро пропустили два гола и были близки к 0-4 в серии.

«Ситуация тяжёлая, но ничего ещё не закончено», — говорили Александр Овечкин и компания перед четвёртым матчем серии против «Айлендерс». Это классические слова, которые говорит проигрывающая команда перед тем, как окончательно выбыть из турнира, и на них, как правило, никто не обращает особого внимания. Математические шансы «Вашингтона» спастись со счёта 0-3 и выиграть серию равнялись жалким 2%, поскольку за вековую историю НХЛ такое случалось только 4 раза, однако «столичные» смогли сделать первый шаг к тому, чтобы в будущем попасть в эту фантастическую компанию.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Шансы на то, что в четвёртой игре сможет выйти на лёд травмированный Никлас Бекстрём, не оправдались. Швед, получивший сотрясение мозга в первом матче, накануне тренировался отдельно от команды, и решение о его участии принималось непосредственно перед стартом встречи. Бекстрём не сыграл, но и без него у «Вашингтона» нашлись два героя, которые не дали команде опозориться.

К позору, впрочем, «Вашингтон» был максимально близок. За 10 минут первого периода в воротах голкипера «Кэпиталз» Брэйдена Холтби побывало две шайбы, и социальные сети пестрели язвительными сообщениями болельщиков, что этот матч станет последним для Холтби в составе команды — дальше должны последовать межсезонье и окончание его контракта.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс. Эфир».

Варламов готов убрать «Вашингтон» из плей-офф. В 2011 году Семён вынудил клуб его обменять Голкипер блестяще дебютировал за «Кэпиталз», но затем ничего не получилось. Семён разыгрывал российскую карту и угрожал отъездом в КХЛ.

«Столичные» оказались в максимально критической ситуации, но смогли проявить характер. Перед первымперерывом завёлся Овечкин, получивший две минуты штрафа за грубость, и на второй период команда Тодда Рирдена вышла, как на последний бой. В такой обстановке был важен быстрый ответный гол, автором которого стал Евгений Кузнецов. Челябинец не слишком удачно проводит нынешний плей-офф, но эту шайбу впору называть суперголом — он был очень важен для общей турнирной борьбы и получился очень красивым. Кузнецов совершил красивый сольный проход, обыграл Семёна Варламова точным кистевым броском и сократил отставание в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс. Эфир».

После этого настало время Александра Овечкина, который сначала забил фирменный «гвоздь» в большинстве из своего «офиса», а в третьем периоде стал автором победной шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс. Эфир».

принесли «Вашингтону» спасительную победу. Теперь на счету Овечкина 69 шайб в 135 матчах плей-офф в карьере. Таким образом, капитан «столичных» вышел на 18-е место в истории НХЛ по этому показателю, обойдя Сидни Кросби и Горди Хоу, забивших по 68 голов. Следующей целью для Александра является результат Стива Айзермана (70 голов).

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс. Эфир».

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс». «Вашингтон» смог избежать позора и проигрыша с «сухим» счётом, но права на ошибку у «Кэпиталз» всё равно нет.