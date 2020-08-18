Варламов готов убрать «Вашингтон» из плей-офф. В 2011 году Семён вынудил клуб его обменять

Голкипер блестяще дебютировал за «Кэпиталз», но затем ничего не получилось. Семён разыгрывал российскую карту и угрожал отъездом в КХЛ.

«Вашингтон» в одном поражении от вылета из плей-офф. В этом огромная заслуга его бывшего голкипера

Уже в ночь на 19 августа мск обладатель Кубка Стэнли 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» может завершить своё выступление в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Столичная команда находится на грани поражения в серии первого раунда с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-3). Одним из главных героев противостояния на данный момент является вратарь «островитян» Семён Варламов.

Возможно, ключевой эпизод всей серии произошёл в овертайме третьего матча. Чешский форвард «Кэпиталз» Якуб Врана выскочил «один в ноль» с Варламовым, но с двух попыток не смог переиграть 32-летнего голкипера, после чего чуть ли не в ответной атаке отличился Мэтью Барзал. А ведь в своё время именно «Вашингтон» дал старт карьере россиянина в НХЛ. Вспоминаем, как это было и почему в столице США впоследствии отказались от услуг вратаря.

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«Кэпиталз» выбрали Варламова на том же драфте, что и Бекстрёма

«Вашингтон» выбрал воспитанника ярославского хоккея в первом раунде на драфте Национальной хоккейной лиги 2006 года под 23-м номером. Примечательно, что на том же драфте «капиталисты» выбрали и шведского форварда Никласа Бекстрёма, который по сегодняшний день является ключевым игроком столичной команды. Что касается Варламова, то он не сразу связал свою карьеру с Северной Америкой.

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Сезоны 2006/2007 и 2007/2008 голкипер отыграл в родном «Локомотиве», в составе которого в 2008 году стал финалистом первого в истории Кубка Гагарина. Спустя три месяца после обидного поражения в финале плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» Варламов подписал трёхлетний контракт новичка с «Вашингтоном», который стал первым и последним для Семёна в столичном клубе.

Дебют на три звезды

В дебютном тренировочном лагере Семён смог себя проявить на самом высоком уровне и получить хорошую прессу. Несмотря на это, большую часть регулярного чемпионата сезона-2008/2009 россиянин вынужден был провести в клубе Американской хоккейной лиги «Хёрши Бирз», впрочем, и без матчей в НХЛ он не остался.

Первый матч в главной хоккейной лиге мира Варламов провёл 13 декабря 2008 года с «Монреаль Канадиенс». Семён отразил 32 броска и был назван первой звездой матча, а его команда одержала трудовую победу со счётом 2:1. Дебют на домашней арене «Вашингтона» не заставил себя долго ждать. 18 декабря 2008 года в матче с «Сент-Луисом» (4:2) вратарь отразил 29 бросков и был назван второй звездой матча.

Травма Джонсона и провал Теодора сделали Варламова основным голкипером «Вашингтона» уже в дебютном плей-офф в НХЛ

Закрепиться в «Вашингтоне» Семёну помогла череда удачных событий. Для начала поломался резервный голкипер «Кэпиталз» Брент Джонсон, в результате чего Варламов получил вызов в главную команду системы. Плей-офф сезона-2008/2009 россиянин начинал в роли бэкапа Жозе Теодора, однако на скамейке запасных Семён находился только в первом матче Кубка Стэнли. Многоопытный канадский голкипер завалил стартовый матч серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», допустив ряд ошибок, который привели к поражению. И тогда тренерский штаб Брюса Будро пошёл ва-банк, сделав ставку на 20-летнего Варламова, за плечами которого к тому моменту было всего шесть матчей в НХЛ!

Дебют Варламова в плей-офф получился просто выдающимся. В первом матче в Кубке Стэнли Семён пропустил одну шайбу от Райана Кэллахана, но этого хватило для поражения. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «синерубашечников», но Будро уже не сомневался в своём выборе. В двух из трёх последующих матчей серии Семён отстоял на ноль, отразив в третьем матче серии 33 броска и став первой звездой матча и 20 бросков в пятом матче серии, став третьей звездой встречи, а его «Вашингтон» оба раза одержал победу со счётом 4:0. «Капиталисты» добили «Рейнджерс» в семиматчевой серии и прошли в следующий раунд.

Счастливая сказка Семёна продолжалась до третьего матча серии второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз». К тому моменту победная серия Варламова составляла уже шесть матчей. Был близок Семён и к седьмой победе подряд, но бросок Криса Летанга в овертайме прервал его победную серию. «Питтсбургу» удалось переломить ход противостояния и дожать «Вашингтон» в седьмом матче. Впоследствии «Пингвинз» стали обладателями Кубка Стэнли, а вот карьера Варламова в столице США пошла на спад.

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Во втором сезоне в НХЛ Семён на протяжение всей регулярки являлся вторым номером «Вашингтона», подменяя возрастного Теодора. Примечательно, что в плей-офф история предыдущего сезона повторилась почти, как под копирку. Только на сей раз копия оказалась грустной для Варламова и его команды. Канадец Теодор снова завалил стартовый матч Кубка Стэнли, после чего Будро по традиции сделал ставку на Семёна.

Российский голкипер, как и в дебютном плей-офф НХЛ, с блеском вошёл в серию с «Монреаль Канадиенс». С Варламовым на последнем рубеже столичная команда одержала три победы кряду, завладев преимуществом в серии 3-1. Но последнего шага во второй раунд Кубка Стэнли сделать не удалось. Семён пропустил всего семь шайб в трёх матчах, но этого хватило для общего поражения в противостоянии. Больше за «Вашингтон» в матчах на вылет нашему голкиперу сыграть уже не доведётся.

Будро: можем поставить Теодора вместо Варламова

В свой последний сезон по контракту новичка Варламов входил уже в роли сменщика Михала Нойвирта. Однако на горизонте «Кэпиталз» потихоньку маячила фигура Брэйдена Холтби. В регулярном чемпионате Семён провёл 27 матчей и по статистическим показателям выглядел даже лучше Нойвирта. Однако в плей-офф Будро сделал ставку на Нойвирта и, в отличие от двух предыдущих сезонов, не дал Варламову шанс сыграть в кубковом раунде. Капиталисты завершили поход за Кубком Стэнли во втором раунде, а в межсезонье отказались от услуг Варламова.

Варламов заставил «Вашингтон» пойти на обмен, разыграв российскую карту

Всё дело в том, что канадец Холтби в дебютной регулярке провёл 14 матчей, а его показатели были лучше, чем у Варламова. Брэйден пропускал в среднем за матч 1,79 шайбы и отражал 93,4% бросков. В руководстве «Вашингтона» были довольны прогрессом Холтби и собирались сделать ставку на канадского голкипера.

Однако основная причина расставания с Семёном была куда прозаичнее. Контракт новичка с Варламовым истёк, а это означало необходимость существенного повышения зарплаты российского голкипера, на что в «Кэпс» не решились. К тому же Семён вместе со своим агентом активно разыгрывали знаменитую российскую карту и угрожали клубу возвращением в КХЛ.

«Мне не хотелось обменивать Варламова, но он сказал, что собирается уехать в КХЛ, и поэтому я стал думать о ситуациях, в которых мы могли бы лишиться его, не получив ничего взамен. «Колорадо» и ещё четыре клуба проявили интерес, и сделка состоялась достаточно быстро», – говорил тогдашний генеральный менеджер «Кэпиталз» Джордж Макфи.

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«Вашингтон» обменял Варламова в «Колорадо» и сделал ставку на Холтби. Спустя девять лет Семён готов закончить карьеру Брэйдена в столице США

В результате 1 июля 2011 года Семён был обменян в «Колорадо Эвеланш» на пики в первом и втором раундах драфта 2012. На следующий день, 2 июля, подписал с «лавинами» трёхлетний контракт на сумму $ 8,5 млн.

«Переговоры с „Кэпиталз“ начались после Нового года. Я не соглашался со всеми предложениями „Вашингтона“, который хотел подписать меня на два-три года. Варианты контракта не устраивали. В итоге вопрос затянулся до лета. Я спокойно относился к этой ситуации. Думал о хоккее. Общался со своим американским агентом Полом Теофаносом. Он говорил: „Всё в порядке, контракт от тебя не уйдёт“.

К концу сезона подумал: „Надо что-то менять в карьере…“ Нужного контракта так и не появлялось. Три сезона в „Кэпиталз“ получились не самыми лёгкими. Периодически возникали микротравмы. Хотелось начать новый чемпионат со свежими силами.

Разговоры об обмене были. Но тогда „Вашингтон“ не собирался меня менять. Когда я понял это, то начал держать в уме переход в один из клубов КХЛ. Но в идеале хотелось остаться в НХЛ. Моя мечта – играть в этой лиге. Возвращаться в Россию в 23 года – слишком рано», – объяснял позицию Варламов.

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В свою очередь «Вашингтон» привлёк в команду многоопытного Томаша Вокоуна, который закрыл собой значительную часть регулярки, а в плей-офф уступил место в воротах Холтби, который на долгие годы закрыл позицию основного голкипера «Вашингтона». Символично, что спустя девять лет после обмена в «Эвс» Варламов в очной борьбе полностью переигрывает Холтби и готов завершить карьеру Брэйдена в столичном клубе.