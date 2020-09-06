Варламова задвинули в запас на решающий матч. Теперь у «Айлендерс» новый герой?

Это была настоящая битва. «Айлендерс» обыграли своих соперников во всех трёх решающих матчах в нынешнем плей-офф, причём сделали это очень уверенно: сначала была бита «Флорида» (5:1), затем пришла очередь «Вашингтона» (4:0), а теперь под «островной» каток попала «Филадельфия» (4:0). Наставник ньюйоркцев Барри Тротц второй раз за последние три сезона вышел в финал конференции, где его нынешний клуб не бывал с 1993 года.

Выбор вратаря в стане «Айлендерс» на этот раз пал не в пользу Семёна Варламова. Поражение в овертайме предыдущей встречи (4:5 ОТ) заставило задуматься о том, что россиянин, возможно, подустал, и игра Томаса Грайсса стала косвенным подтверждением этого тезиса. На долю немца пришлось всего 16 бросков, причём во втором периоде их было лишь три, поэтому нельзя говорить о чрезмерной нагрузке, но концентрацию внимания Грайсс сохранял отменную. «Варли задвинули в запас на решающий матч. Это интересно», — отметил перед матчем обозреватель Newsday Эндрю Гросс.



Главными героями у «островитян» выступили защитники, полностью перекрывшие кислород атаке «Флайерз», а также игроки глубины состава, обеспечившие комфортное преимущество в счёте. Так, в середине первого периода счёт открыл защитник Скотт Мэйфилд, которого вывели на бросок с убойной дистанции.

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Четыре минуты спустя Мэйфилда поддержал другой игрок обороны «Айлендерс» Энди Грин. 37-летний защитник-домосед уже забивал в этой серии в первом матче, причём его гол был победным, и на этот раз Грин умело поддержал атаку, замкнув передачу от Деррика Брассара.

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После этого «островитянам» не составило особого труда включить экономичный режим и комфортно довести матч до победного конца. Атака «Филадельфии» неизменно натыкалась на оборонительное давление и временами выглядела совершенно беспомощной. Создать рывок «лётчики» не смогли, и за 10 минут до окончания седьмого матча серии по воротам Грайсса было сделано всего 11 бросков.

Варламов — снова номер один! Россиянин продолжает тащить «Айлендерс» в финал Востока Лео Комаров забил победный гол, а Картер Харт снова провёл не лучший матч.

«Нужно отдать должное «островитянам». Они сыграли по-настоящему сильный матч, причём во всех компонентах. Мы были в одной победе от выхода в финальную четвёрку, но не смогли сделать последний шаг. Это очень расстраивает», — сказал главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо, которому пришлось вновь обходится без услуг одного из ведущих форвардов Шона Кутюрье, который потянул связки колена.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Томас Грайсс стал первым вратарём «Айлендерс» после легендарного Чико Рёша (1975), сумевшего сыграть на ноль в седьмом матче серии. Теперь «островитянам» предстоит переезд в Эдмонтон, где состоятся оба полуфинала Кубка Стэнли: «Айлендерс» сразится с «Тампой», а на Западе будут спорить «Даллас» и «Вегас».