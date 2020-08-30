Варламов — снова номер один! Россиянин продолжает тащить «Айлендерс» в финал Востока

Двухдневный незапланированный перерыв, связанный с протестами хоккеистов, пошёл на пользу голкиперу «Нью-Йорк Айлендерс» Семёну Варламову, который до этого неудачно сыграл во втором матче серии против «Флайерз». Тогда россиянина заменили по ходу встречи, и перед наставником «островитян» Барри Тротцем возникла проблема — кого отрядить в ворота на третий матч.



«Мне действительно помог этот незапланированный перерыв. В плей-офф мы играем через день, нет возможности потренироваться. И иногда бывает, что ты уходишь от своей игры. В пятницу у нас было отличное занятие, в день матча мы тоже тренировались. Я чувствовал себя хорошо, так что эти два дня определённо помогли», — сказал Варламов.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

«Если вернуться к 68 матчам регулярного чемпионата, то Варли бывал очень хорош после поражений. И он быстро приходил в норму. К Семёну пришла зрелость, он ведёт себя как профессионал после поражений. А это ключ к тому, чтобы быть успешным в этой лиге», — заявил Тротц и не ошибся с выбором.

Обычно, когда «Филадельфия» ведёт в счёте, то крайне редко упускает победу, но в этот раз «островитяне» проявили впечатляющий характер. В конце напряжённого первого периода форвард «лётчиков» Тайлер Питлик дальним броском пробил Семёна Варламова, для которого это была единственная помарка в матче. Россиянин плохо видел момент броска, который был скрыт за скоплением игроков, а дежуривший на пятачке ван Римсдайк смутил голкипера своими действиями.

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После первого перерыва «островитянам» удалось полностью переломить ход неудачно складывавшегося матча. Команда Тротца в три раза перебросала соперников, полностью завладела инициативой, а «оранжевых» подвели грубые ошибки в обороне и неуверенные действия вратаря Картера Харта.



В середине двадцатиминутки отличился силовик Мэтт Мартин, который довёл до логического завершения контратаку, начавшуюся с перехвата в средней зоне, а за шесть секунд до перерыва Лео Комаров оформил победный гол. «Островитяне» снова перехватили шайбу на чужой синей линии, Деррик Брассар сам подобрал отскок, отборолся за воротами и сделал передачу на пятачок, где бывший московский динамовец оказался вовремя. Бросок Комарова трудно назвать мощным, но шайба заползла за линию, проскочив между щитков Харта.

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В финальном отрезке мало что изменилось. После долгой игры без удалений у «Филадельфии» случилось два малых штрафа подряд, один из которых был реализован капитаном соперников Андерсом Ли, который в концовке матча получил экзотическое удаление за игру без шлема.

Вброс за чёрную линию. Что будет с НХЛ после приостановки плей-офф? За океаном начинают вводить нечто похожее на «пятую графу».

Варламов, отразивший 26 бросков из 27, одержал девятую победу в текущем плей-офф. Семён продолжает «тащить» «Айлендерс» в финал Востока, где нас может ждать увлекательная вратарская дуэль Варламова с другим российским вратарём Андреем Василевским. «Островитяне» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли выиграли 4 матча из 6, в которых пропускали первыми, а глубина состава команды позволяет забивать любому звену.



«Комаров вовлекает людей в борьбу. Он — парень, который может помочь во многих ситуациях при обороне, но очень важен его опыт. В каждой команде есть такой характерный человек. Лео — именно такой, с характером. Что касается глубины, то у нас она есть и даёт шанс выиграть в каждом матче. Мы так устроены», — гордо сказал Тротц после игры.