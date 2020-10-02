Рекорд Кучерова, который ещё никто не побил. На ЮЧМ он обогнал даже Овечкина

Никита Кучеров установил немало хоккейных рекордов, один из них держится уже 10-й год. Перед ЮЧМ-2011 главной звездой сборной России считался Наиль Якупов, но на турнире в Германии всех затмил юный форвард «Красной Армии».

Относительно той сборной изначально никто не питал особых надежд. Да, то поколение называлось одним из самых талантливых со времён Малкина, Радулова и Овечкина, но эти ребята за весь сезон не выиграли ничего. Мемориал Глинки, Кубок вызова, Турнир пяти наций – Россия летела не только лидерам юниорского хоккея, но даже швейцарцам. «Разозлились на себя, сплотились. Разве мы лузеры? Играли по принципу «Один за всех, и все за одного!». Атмосфера в команде была великолепная. Это как раз тот случай, когда получаешь удовольствие от коллектива и хоккея», — рассказывал Никита после ЮЧМ, где Россия выиграла бронзу.

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«Он появился из ниоткуда. Я видел его в августе, в ноябре, в феврале. В августе и ноябре он был практически незаметен. В феврале он был звездой команды, а в апреле – звездой всего турнира», — вспоминал директор европейского скаутинга НХЛ Горан Стабб.



На Пяти нациях Кучеров был единственным игроком сборной, набравшим больше трёх очков за четыре матча турнира. Россия забила 13 голов, Никита поучаствовал в шести из них. В Германии Кучеров запрягал недолго, чуть больше трёх минут, и дальше его было уже не остановить.



О Кучерове на том турнире говорили все – лазерный бросок, волшебные руки, скорость, смелость и самое главное – высочайший хоккейный интеллект. Он не просто набирал кучу очков в каждом матче, он переворачивал ход игр. Лучше всего его игру можно описать одним словом – доминирование.



Он забросил первую шайбу сборной на турнире – оформил дубль в ворота Словакии (наши победили с разгромным счётом, индивидуально наши были намного сильнее), сделал ассистентский хет-трик в напряжённой игре с Германией, а затем забил победный буллит. Дважды забросил американцам, а в третьем периоде вместе с Григоренко и Якуповым помог команде отыграться с 1:3. Эта тройка и до этого разрывала всех соперников, но только не в равных составах, а в большинстве, эта тройка могла обыгрывать США. В итоге проиграли и потеряли важные очки, но Кучеров и Ко дали надежду – эта команда способна на многое!

Видео.

В последнем матче группы Россию ждала Швейцария, побеждать надо было кровь из носу – иначе не вышли бы даже в четвертьфинал. Кучеров сделал хет-трик и две передачи, Россия вышла в четвертьфинал со второго места, где не испытала проблем с финнами. Кучеров забросил очередную победную шайбу (всего на турнире у него их будет четыре в семи матчах), а вот шведы в полуфинале оказались уже не по зубам – единственную шайбу России забросил всё тот же 16-й номер. После игры тренер и игроки говорили о предвзятом судействе, но надо признать, шведы были сильнее.

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В матче за бронзу Кучеров отгрузил Канаде две, включая победную, а окончательный рекорд установил за четыре секунды до финальной сирены – отдал Якупову на пустые ворота. Предыдущий рекорд принадлежал финну Тони Раяле, который набрал 19 очков на ЮЧМ-2009. Интересно, что Финляндия тогда тоже довольствовалась только бронзой.

Лучшие бомбардиры в истории ЮЧМ

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2. Джек Хьюз – 20 (9+11) очков в 7 матчах (2019)

3. Тони Раяла – 19 (10+9) очков в 6 матчах (2009)

4. Коул Кофилд – 18 (14+4) очков в 7 матчах (2019)

5. Александр Овечкин – 18 (14+4) очков в 8 матчах (2002) 1. Никита Кучеров – 21 (11+10) очко в 7 матчах (2011)2. Джек Хьюз – 20 (9+11) очков в 7 матчах (2019)3. Тони Раяла – 19 (10+9) очков в 6 матчах (2009)4. Коул Кофилд – 18 (14+4) очков в 7 матчах (2019)5. Александр Овечкин – 18 (14+4) очков в 8 матчах (2002)

«Узнал, что стал рекордсменом, когда забил второй гол канадцам в матче за третье место. Партнёры по команде Миша Григоренко и Костя Воршев постарались. Перелопатили всю статистику и просветили. 21 очко – новый рекорд! Знаю, что обошёл финна Тони Раялу и Александра Овечкина. Жаль, не удалось побить ещё и снайперский рекорд Ови. Но я на этом особо не зацикливаюсь.

Кучеров признан лучшим форвардом ЮЧМ-2011

Организаторы турнира мой рекорд никак не отметили. Мне просто вручили приз лучшему нападающему. Да и то не на льду – передали его в подтрибунном помещении. Дело в том, что мы не стали дожидаться финала и улетели домой. Я даже не знаю, попал в символическую сборную турнира или нет. Хотя без золота это не столь важно», — рассказывал Кучеров по возвращении домой.



Ближе всех к рекорду Кучерова в последний раз подобрался американский вундеркинд Джек Хьюз, но и он был остановлен в полуфинале, на сей раз уже Россией. А Кучеров продолжает бить рекорды уже в НХЛ и только что выиграл свой первый Кубок Стэнли (заодно став лучшим кубковым бомбардиром в истории «Тампы» и побив рекорд по передачам в одном плей-офф среди россиян).