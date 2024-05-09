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Главный тренер «Эдмонтона» оценил игру вратаря «Ойлерз» в матче с «Ванкувером»

Главный тренер «Эдмонтона» оценил игру вратаря «Ойлерз» в матче с «Ванкувером»
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Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох прокомментировал поражение в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Ванкувером» (4:5), в котором «Ойлерз» вели со счётом 4:1 и оценил игру вратаря «нефтяников» Стюарта Скиннера.

«В первой половине матча мы имели огромное преимущество в счёте 4:1, но думаю ли я, что мы были настолько лучше соперника? Мы забили гол в большинстве и на контратаке, но при игре в равных составах, не думаю, что мы были намного лучше их. Во второй половине матча у них, очевидно, было намного больше голов, чем у нас, но думаю ли я, что они были намного лучше нас? Нет. Иногда это так и работает. Мы были слишком пассивны и не показали ту игру, которую хотим видеть. Мы могли быть немного более напористыми.

Стюарт выиграл для нас так много игр. Он играл впечатляюще на протяжении всего сезона. Будут матчи, в которых нельзя оценить его игру на «отлично», и он будет первым, кто признает, что сегодня он провёл не лучший свой матч», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 1-й матч
09 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 02:11 (5x4)     0:2 Экхольм (Драйзайтль) – 15:01 (5x5)     1:2 Джошуа (Коул, Линдхольм) – 20:53 (5x5)     1:3 Сеси (Райан, Ньюджент-Хопкинс) – 32:26 (5x5)     1:4 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 33:11 (5x5)     2:4 Линдхольм (Джошуа, Суси) – 37:01 (5x5)     3:4 Миллер (Бёзер, Суси) – 49:38 (5x5)     4:4 Задоров (Блюгерс, Хёгландер) – 53:47 (5x5)     5:4 Гарланд (Джошуа, Задоров) – 54:26 (5x5)    
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