Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Настоящая мужская игра». Дементьев оценил матч плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Бостоном»

«Настоящая мужская игра». Дементьев оценил матч плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Бостоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил второй матч серии второго раунда плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Бостоном» (6:1) и силовую игру обеих команд.

«Только что закончился матч „Флорида“ – „Бостон“. 146 силовых приёмов за матч на обе команды, ни одного удаления за «неправильную атаку», и даже видео просмотров этих моментов. Такие динамичные матчи, когда борта трещат в среднем несколько раз в минуту, привлекают огромный зрительский интерес, а содержанию игры шарма. Вот это и есть настоящая мужская игра, где правильно бьют, а принимающие удар его держат с поднятой головой. Опустил голову, но получил удар со стороны груди – это твоя проблема, а не бьющего», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Заха, Маршан) – 12:12 (5x5)     1:1 Лоренц (Монтур) – 21:56 (5x5)     2:1 Барков (Райнхарт, Экблад) – 29:49 (5x5)     3:1 Форслинг (Лунделль, Монтур) – 39:58 (5x5)     4:1 Луостаринен (Барков, Райнхарт) – 41:28 (5x5)     5:1 Барков (Райнхарт) – 50:52 (5x4)     6:1 Монтур (Барков, Райнхарт) – 51:58 (4x5)    
Материалы по теме
Безумие в плей-офф НХЛ! «Флорида» и «Бостон» устроили битву со 158 минутами штрафа
Безумие в плей-офф НХЛ! «Флорида» и «Бостон» устроили битву со 158 минутами штрафа
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android