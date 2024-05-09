«Настоящая мужская игра». Дементьев оценил матч плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Бостоном»

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил второй матч серии второго раунда плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Бостоном» (6:1) и силовую игру обеих команд.

«Только что закончился матч „Флорида“ – „Бостон“. 146 силовых приёмов за матч на обе команды, ни одного удаления за «неправильную атаку», и даже видео просмотров этих моментов. Такие динамичные матчи, когда борта трещат в среднем несколько раз в минуту, привлекают огромный зрительский интерес, а содержанию игры шарма. Вот это и есть настоящая мужская игра, где правильно бьют, а принимающие удар его держат с поднятой головой. Опустил голову, но получил удар со стороны груди – это твоя проблема, а не бьющего», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.