Гол Никиты Задорова помог «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон» в первом матче серии

Сегодня, 9 мая, «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 5:4 (0:2; 2:2; 3:0).

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Дакота Джошуа, Элиас Лидхольм, Джей Ти Миллер, Конор Гарланд и Никита Задоров. На счету российского защитника, кроме гола, ещё и результативная передача.

За «Эдмонтон» голами отметились Маттиас Экхольм и Коди Сеси, а также дубль на счету Зака Хаймана.

После первого матча «Ванкувер» ведёт 1-0 в серии. Следующий матч между командами состоится 11 мая в Ванкувере.