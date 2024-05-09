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Гол Никиты Задорова помог «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон» в первом матче серии

Гол Никиты Задорова помог «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон» в первом матче серии
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Сегодня, 9 мая, «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 5:4 (0:2; 2:2; 3:0).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 1-й матч
09 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 02:11 (5x4)     0:2 Экхольм (Драйзайтль) – 15:01 (5x5)     1:2 Джошуа (Коул, Линдхольм) – 20:53 (5x5)     1:3 Сеси (Райан, Ньюджент-Хопкинс) – 32:26 (5x5)     1:4 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 33:11 (5x5)     2:4 Линдхольм (Джошуа, Суси) – 37:01 (5x5)     3:4 Миллер (Бёзер, Суси) – 49:38 (5x5)     4:4 Задоров (Блюгерс, Хёгландер) – 53:47 (5x5)     5:4 Гарланд (Джошуа, Задоров) – 54:26 (5x5)    

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Дакота Джошуа, Элиас Лидхольм, Джей Ти Миллер, Конор Гарланд и Никита Задоров. На счету российского защитника, кроме гола, ещё и результативная передача.

За «Эдмонтон» голами отметились Маттиас Экхольм и Коди Сеси, а также дубль на счету Зака Хаймана.

После первого матча «Ванкувер» ведёт 1-0 в серии. Следующий матч между командами состоится 11 мая в Ванкувере.

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