«В этом году он лучше, чем когда-либо». Морис — об игре капитана «Флориды» Баркова

Главный тренер «Флориды» Пол Морис высоко оценил уровень игры капитана «Пантерз» Александра Баркова в текущем сезоне. Во второй игре серии второго раунда плей-офф с «Бостоном» нападающий провёл самый результативный матч в плей-офф за карьеру. Барков оформил дубль и отдал две результативные передачи, став первой звездой встречи.

«В хорошем смысле, он идеальный человек на роль капитана «Флориды Пантерз». Когда я приехал сюда, больше всего я слышал: «Вы даже не представляете, насколько хорош Барков». Я видел его игру по телевизору и наблюдал за ним вживую, но они были правы. В этом году он лучше, чем когда-либо», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Барков набрал восемь очков в последних трёх играх. Нападающий забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач в семи матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.