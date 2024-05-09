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«В этом году он лучше, чем когда-либо». Морис — об игре капитана «Флориды» Баркова

«В этом году он лучше, чем когда-либо». Морис — об игре капитана «Флориды» Баркова
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис высоко оценил уровень игры капитана «Пантерз» Александра Баркова в текущем сезоне. Во второй игре серии второго раунда плей-офф с «Бостоном» нападающий провёл самый результативный матч в плей-офф за карьеру. Барков оформил дубль и отдал две результативные передачи, став первой звездой встречи.

«В хорошем смысле, он идеальный человек на роль капитана «Флориды Пантерз». Когда я приехал сюда, больше всего я слышал: «Вы даже не представляете, насколько хорош Барков». Я видел его игру по телевизору и наблюдал за ним вживую, но они были правы. В этом году он лучше, чем когда-либо», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Барков набрал восемь очков в последних трёх играх. Нападающий забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач в семи матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Заха, Маршан) – 12:12 (5x5)     1:1 Лоренц (Монтур) – 21:56 (5x5)     2:1 Барков (Райнхарт, Экблад) – 29:49 (5x5)     3:1 Форслинг (Лунделль, Монтур) – 39:58 (5x5)     4:1 Луостаринен (Барков, Райнхарт) – 41:28 (5x5)     5:1 Барков (Райнхарт) – 50:52 (5x4)     6:1 Монтур (Барков, Райнхарт) – 51:58 (4x5)    
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