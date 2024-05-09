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«Это порождает соперничество». Маршан оценил массовые потасовки в серии с «Флоридой»

«Это порождает соперничество». Маршан оценил массовые потасовки в серии с «Флоридой»
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Капитан «Бостона» Брэд Маршан прокомментировал массовые стычки по ходу второго матча серии плей-офф с «Флоридой» (1:6) и заявил, что между командами сложились принципиальные отношения. Текущий счёт в серии 1-1.

«В этом суть плей-офф. Именно здесь строится соперничество в плей-офф. Оно началось с прошлого сезона. Они играют в силовой хоккей, и мы тоже можем это делать. Это вызывает массу эмоций и адреналина. Много действительно хороших столкновений, ребята упорно соревнуются друг с другом. Видно, что обе команды хотят победить и оставляют всё на площадке. Это будет жёсткая серия, мы это знаем. Это то, что любят фанаты. Это увлекательно. И это порождает соперничество», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Бостон» проиграл «Флориде» в первом раунде плей-офф в семи матчах, ведя 3-1 по ходу серии.

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