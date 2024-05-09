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Барков стал третьим игроком в истории «Флориды» с 8+ очками на отрезке плей-офф из 3 игр

Барков стал третьим игроком в истории «Флориды» с 8+ очками на отрезке плей-офф из 3 игр
Александр Барков
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Сегодня, 9 мая, «Флорида Пантерз» обыграла дома «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).

В составе победителей 4 (2+2) очка набрал нападающий Александр Барков. Финский форвард оформил голевой и ассистентский дубли, в том числе приняв участие в трёх последних голах «пантер» в этом матче. В последних трёх матчах плей-офф на счету Александра восемь результативных действий — четыре заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.

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Таким образом, Барков стал всего третьим игроком в истории «Флориды» с 8+ очками на любом отрезке плей-офф из трёх игр. Финский форвард повторил достижение Райлли Смита (2016) и едва не повторил клубный рекорд Картера Вераге (девять очков, 2022).

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