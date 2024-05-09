«Когда играешь как дерьмо, тяжело сохранять позитив». Задоров — о матче с «Эдмонтоном»

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров прокомментировал волевую победу в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4).

«Нам понравилась наша игра в формате «5 на 5», хотя «Эдмонтон» и получил несколько отскоков. Когда играешь хорошо, легко сохранять позитив, потому что контролируешь матч. А когда ты играешь как дерьмо, это тяжело», — приводит слова Задорова The Province.

Отметим, по ходу матча «Кэнакс» уступали со счётом 1:4, однако смогли перевернуть ход встречи. Россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Второй матч серии Кубка Стэнли — 2024 пройдёт в ночь на 11 мая на площадке «Ванкувер Кэнакс». Встреча начнётся в 5:00 мск.

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