Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 9 мая

Сегодня, 9 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Сегодня, 9 мая, «Флорида Пантерз» дома обыграла «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1 (0:1, 3:0, 2:0). Счёт в серии сравнялся 1-1.

Сегодня, 9 мая, «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 5:4 (0:2; 2:2; 3:0). «Ванкувер» отыгрался со счёта 1:4 по ходу матча и повёл в серии 1-0.