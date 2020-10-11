Странные перемены в «Рейнджерс». Тройка Панарина перестала существовать, что будет дальше?

«Никто не планировал пандемию коронавируса. То, что происходит сейчас, создаёт большую нагрузку на рынок», — сказал генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон перед тем, как открылось окно для подписания свободных агентов. Считалось, что «синерубашечники» находятся примерно на середине процесса обновления и перестройки состава, и при этом команде повезло принять участие в нынешнем расширенном плей-офф. Но последние события заставляют говорить о том, что «рейнджеры» скорее откатываются назад, чем завершают своё обновление.

Панарин лишился двух партнёров

Тот же Гортон говорил, что после того, как рынок свободных агентов откроется, мы не увидим большого количества сделок — все будут выжидать. Сам босс «Рейнджерс» именно так и поступил, но его ожидания оказались не вполне соответствующими действительности. Предполагалось, что «рейнджеры» не зря занимались разгрузкой платёжной ведомости, выгрузив $ 5,7 млн после обмена Марка Стаала в «Детройт» и избавившись ещё от $ 3 млн, выкупив контракт Хенрика Лундквиста. После этих ходов у клуба оставалось более $ 23 млн свободных денег и лишь полтора десятка игроков на контрактах.



Однако вместо приобретений, нацеленных на усиление, ньюйоркцы повели себя удивительно пассивно. В «Каролину» ушёл нападающий Йеспер Фаст, получивший от «ураганов» скромный и вполне подъёмный для «Рейнджерс» трёхлетний договор на сумму $ 2 млн в год. Швед был партнёром Артемия Панарина по звену, набрал 29 (12+17) очков в 69 матчах регулярного чемпионата, и хотя близко не был звездой, но честно отрабатывал свои деньги и приносил вполне понятную пользу.

Задорова обменяли в «Чикаго», Ничушкин получил прибавку. Главные сделки в НХЛ Валерий теперь будет зарабатывать $ 2,5 млн в год, а Никита будет играть в одной команде с Китом, Кейном и Тэйвзом.

«Фаст — умный, универсальный хоккеист, который полностью соответствует нашим требованиям и тому хоккею, который проповедует наш главный тренер Род Бриндамор», — отметил генменеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл.



Кроме этого, «рейнджеры» не смогли прийти к соглашению с ограниченно свободными агентами — нападающим Райаном Строумом, защитником Тони Деанджело, вратарём Александром Георгиевым и форвардом Бренданом Лемье, каждый из которых подал в арбитраж. И если Георгиева и Лемье команда, в принципе, может позволить себе отпустить, найдя адекватную замену, то Строум (ещё один партнёр Панарина по тройке) и особенно Деанджело считаются ключевыми игроками для будущего команды. Первый день арбитражных слушаний назначен на 20 октября — до этого времени ещё есть возможность договориться о новом контракте или обменять одного, а то их двух игроков.



По неизвестным публике причинам, генеральный менеджер «Рейнджерс» практически разрушил тройку Панарин — Строум — Фаст, которая во многом определяла игру команды. По эффективности игры в атаке (проценту забитых голов среди троек, сыгравших не менее 400 минут вместе), это было второе звено во всей лиге, опережавшее ванкуверскую тройку Петтерсон — Миллер — Бёзер и звено Бержерона из «Бостона».

После арбитража зарплата Строума может вырасти до $ 4,75 млн в год. Арбитражный судья присуждает лишь однолетний контракт, и вряд ли «рейнджеры» захотят столько платить форварду, который через год станет неограниченно свободным агентом. Шанс договориться ещё остаётся, но самым вероятным развитием сценария теперь можно считать будущий обмен Строума.

Что же касается Деанджело, то упрямство Гортона в отношении этого защитника понять ещё труднее. Энтони набрал 53 (15+38) очка в 68 матчах при показателе полезности «+12», и 24-летнего игрока обороны с руками оторвут на рынке. Очевидно, для подстраховки, босс «Рейнджерс» приобрёл измученного проблемами Джека Джонсона, который по своему уровню уже не является игроком НХЛ. Впрочем, раньше в третьей паре «синерубашечников» играл Стаал, который был в пять раз дороже, так что это подписание даже можно расценивать, как прогрессивное.



«Джонсон получил новый контракт, хотя он уже не игрок НХЛ, по большому счёту, и согласился бы на любую сумму. Даже при цене в $ 1,1 млн это очень плохая инвестиция. «Рейнджеры» изрядно заплатили, чтобы избавиться от Стаала, но затем подписали того, кто ещё хуже. Трудно поверить, что всё это происходит в 2020 году», — отметил обозреватель The Athletic Дом Лущишин.

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Гранлунд вместо Строума?

«У нас есть на примете несколько игроков, которые могут нам помочь», — успокоил болельщиков Гортон, не назвав имён. Вряд ли к «рейнджерам» собирается Алекс Пьетранджело, который ведёт переговоры с «Вегасом», или Тейлор Холл, которого сватают обратно в «Эдмонтон». Ньюйоркцы пытаются экономить место под потолком, учитывая бонусы за результативность для своей молодёжи в сезоне, но если так пойдёт и дальше, то команда рискует ещё сильнее упасть в плане результатов. Из девяти хоккеистов, выбранных на драфте новичков, прямо сейчас команде готов помогать разве что Алекс Лафренье, и пройдут годы, прежде чем мы увидим в составе кого-то из других задрафтованных.



Патрик Марун, на которого нацеливались «синерубашечники», не стал ждать и подписал новый договор с «Тампой». Теперь, по слухам, целью Гортона может стать Микаэль Гранлунд, но его приглашение будет зависеть от того, как разрешится ситуация со Строумом. Если Райан останется в команде, то ещё один центр «рейнджерам» будет не нужен. Если же он уйдёт, то приобретение Гранлунда станет более реальным, но это будет покупка «под Какко», а не для Панарина, которому придётся подыскивать новых партнёров по тройке.



Словом, пока межсезонье для «Рейнджерс» выглядит крайне неоднозначным. Разумные шаги сочетаются с крайне спорными решениями, но у руководства клуба пока есть время, чтобы вырулить туда, где команда оказалась в прошлое межсезонье, подписав лучшего из свободных агентов — Панарина.