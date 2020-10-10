Недоплатили или завалили деньгами. 8 самых необычных контрактов в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге агенты и генеральные менеджеры вторые сутки подряд не слезают с телефонов, а некоторые игроки переходят в другие команды и подписывают соглашения с новыми клубами. Рассказываем о самых необычных, а порой и странных на наш взгляд сделках.

в. Мэтт Мюррей, 26 лет

Из «Питтсбурга в «Оттаву»



Контракт: 4 года, на $ 25 млн

Очень странное решение приняли в «Оттаве». Да, у клуба много денег под «кепкой», в столице Канады строят новую команду, но человеку, которого буквально замучили сотрясения, дали необоснованно большие деньги в придачу к долгосрочному контракту. Практически наверняка менеджмент «сенаторов» пожалеет о таком решении. Мюррей в последнее время не вылезает из лазарета.

в. Хенрик Лундквист, 38 лет

Из «Рейнджерс» в «Вашингтон»



Контракт: 1 год, $ 1,5 млн

Если бы кто-то спросил несколько лет назад (не будь у Лундквиста на тот момент долгосрочного контракта с «Рейнджерс»), что Королю Хенрику будут платить $ 1,5 млн за сезон, то на этого человека посмотрели бы косо и покрутили пальцем у виска. По сути, «Вашингтон» пригласил Лундквиста играть за еду. Но здесь нельзя не сделать оговорку: скандинав получил от «Рейнджерс» солидные деньги за досрочный выкуп прошлого контракта.

К Овечкину едет Король Хенрик. С «Вашингтоном» великий швед доберётся до Кубка Стэнли? В «Кэпиталз» Лундквист будет страховать Илью Самсонова и пытаться реализовать давнюю мечту.

Фото: Getty Images

в. Кэм Тальбо, 33 года

Из «Калгари» в «Миннесоту»



Контракт: 3 года, $ 11 млн

Сильно удивила сделка между «Миннесотой» и канадцем Кэмом Тальбо. Для североамериканца, конечно, всё замечательно, но чем думал генменеджер «дикарей» Билл Герин? Тальбо явно переплатили, плюс рассчитывают на него, как на первого номера. Уж лучше бы оставили Дубника. Ох, не позавидуешь будущему новичку «Уайлд» Кириллу Капризову… Вряд ли с таким первым номером его команда будет бороться за высокие места.

з. Джастин Шульц, 30 лет

Из «Питтсбурга» в «Вашингтон»



Контракт: 2 года, $ 8 млн

Да, «Вашингтон» лишился из-за серьёзной травмы чешского защитника Михала Кемпны, а его соотечественник Радко Гудас перебрался во «Флориду». Но как можно было дать Джастину Шульцу зарплату $ 4 млн в год? Если честно, то сперва показалось, что всё это похоже на шутку, но ведь на календаре не первое апреля. Посмотрим, как Шульц будет отрабатывать такие деньги в команде Александра Овечкина.

з. Джек Джонсон, 33 года

Из «Питтсбурга» в «Рейнджерс»



Контракт: 1 год, $ 1 млн

Джонсон в последние годы едет с ярмарки, поэтому с одной стороны руководству «Рейнджерс» можно задать вопрос и поинтересоваться, в чём смысл подписания этого игрока. С другой стороны, за него по хоккейным меркам заплатили сущие копейки. Поэтому в случае того, если Джонсон в Нью-Йорке проведёт сильный сезон, генменеджеру «синерубашечников» Джеффу Гортону можно будет поаплодировать.

н. Патрик Марун, 32 года

Остался в «Тампе»

Контракт: 2 года, на $ 1,8 млн

Помните крылатую фразу вратаря Антона Худобина, который сказал, что сложно постоянно находиться в роли жертвы и идти всем на уступки? Так вот нападающий Патрик Марун именно этим и занимается. Форвард выиграл второй (!) Кубок Стэнли подряд с разными командами («Сент-Луис» и «Тампа»), но снова подписался в «Тампе» на мизерные деньги. Необычный и странный контракт, американец заслужил куда более высокую зарплату.

н. Бобби Райан, 33 года

Из «Оттавы» в «Детройт»



Контракт: 1 год, $ 1 млн

Хитрец Стив Айзерман поймал нужный момент. Раньше форвард «Оттавы» Бобби Райан получал в канадской столице большие деньги, но постоянные проблемы с алкоголем давали о себе знать. В результате контракт американца был выкуплен «сенаторами», а самому хоккеисту теперь вряд ли стоит рассчитывать на многомилионные сделки с его участием. Будет интересно посмотреть на Бобби в составе «Детройта», а сумма в $ 1 млн по отношению к фамилии Райана всё равно режет глаз.

Лечился от алкоголизма, сделал хет-трик, заплакал на скамейке. Бобби Райан вновь в хоккее Трогательная история из НХЛ.

Фото: Getty Images

н. Уэйн Симмондс, 32 года

Из «Баффало» в «Торонто»



Контракт: 1 год, $ 1,5 млн

На хитрость пошёл и генменджер «Торонто» Кайл Дубас. 34-летний управленец заманил в команду опытного нападающего Уэйна Симмондса. Интересно, что результате переговоров стороны приняли решение подписать небольшой контракт. Дело в том, что Симмондс вернулся на родину, поэтому сделал клубу серьёзную скидку. От состоявшейся сделки выиграли обе стороны, но контракт именитого темнокожего хоккеиста безусловно занижен.