СКА забыл, как обыгрывать дома «Спартак». Не надо было обижать Знарка два года назад!

«Без комментариев», — нервно бросил Олег Знарок в микст-зоне после вчерашней игры в Петербурге на вопрос журналиста о принципиальности матчей его «Спартака» со СКА. Да и действительно, к чему здесь комментарии? И так понятно, что игры с «армейцами», а особенно в Северной столице, для Олега Валерьевича далеко не рядовые.

Красная тряпка, лучший раздражитель, главный личный соперник – думаю, все эти определения подходят для обозначения СКА в глазах Знарка. В Санкт-Петербурге в своё время крепко обидели тренера, поступили с ним несправедливо, и Знарок это не забыл. В высказываниях по отношению к «армейцам» он предельно корректен, но на деле показывает, что обыгрывать эту команду ему важно всякий раз.

Больше двух лет назад, весной 2018-го, Знарок некрасиво уходил из СКА и сборной России. Точнее, его некрасиво «уходило» руководство этой двуглавой гидры нашего хоккея. Олег Валерьевич добыл для Петербурга второй Кубок Гагарина, для всей страны – первое российское золото Олимпиады, но затем был выдавлен из обеих организаций до окончания срока контракта. Нет, формально с петербургским клубом его трудовые отношения закончились в конце апреля, но в сборной России он должен был отработать ЧМ-2018. Как вы помните, на этот турнир национальную сборную повёз уже Илья Воробьёв.

Знарка убирают из СКА. Он устал или кому-то надоел? В питерском клубе, похоже, нашли человека, который может дать команде больше, чем Знарок.

Со стороны ситуация выглядела следующим образом: харизматичный и своевольный Знарок мешал Роману Ротенбергу захватывать всю полноту власти в российском хоккее. Олег Валерьевич не допускал функционера до непосредственно спортивной части, оставляя эту нишу целиком и полностью себе. Ротенберга такой расклад, конечно, не устраивал, но Знарок нужен был ему, как сильный тренер, способный выиграть Олимпиаду. Когда Пхёнчхан был взят, долгожданная задача выполнена, то необходимость в Знарке для неформального главы СКА и сборной России отпала. Сразу же убрать Олега Валерьевича было нельзя, но в апреле подвернулся хороший повод – СКА не сумел пройти ЦСКА в финале Западной конференции. Так пазл и сложился.

Это, конечно, домыслы, основанные на наблюдениях и некоторой инсайдерской информации. Но факт остаётся фактом – только после ухода Знарка Ротенберг стал главой штаба сборной России. То есть придумал себе должность, которая официально поставила его выше всех в структуре нашего хоккея. Олег Валерьевич, у которого всегда есть своё мнение и свой взгляд на ситуацию, в эту парадигму вряд ли бы вписался.

Знарка «слили», и за него обидно. Быстро забыли всё хорошее? Есть те, кто будет скучать по Олегу Валерьевичу в сборной и СКА.

Так стоит ли удивляться, что Знарок, которого убрали, по сути, из-за имперских амбиций одного человека, теперь считает своим долгом каждый раз обыгрывать команду этого человека? И диспозиция у Олега Валерьевича очень хороша: про его «Спартак» много говорят (в основном, из-за фигуры тренера), но никто красно-белых не воспринимает всерьёз. Так же, как когда-то не воспринимали ХК МВД или московское «Динамо». Знарок великолепно себя чувствует в роли рулевого андердога, и в таком качестве ему в сто раз приятнее обыгрывать признанных фаворитов. Особенно, если примешивается личный мотив.

Это, конечно, никакая не месть, да и Знарку уже давно ничего не нужно никому доказывать. Но «Спартак» уже второй год подряд именно против СКА показывает свой лучший хоккей. В прошлом сезоне красно-белые выиграли три матча регулярки из четырёх у «армейцев», забрав обе игры в Санкт-Петербурге. В этом сезоне клубы обменялись победами, но напомним, что в сентябре «Спартак» играл в Москве со СКА без ряда ведущих игроков. Сейчас же состав был боевой, и Знарок снова выиграл в Северной столице.

«Спартак» со Знарком устроил концерт в Питере. СКА чудом избежал разгрома 15:43 по броскам в створ ворот. «Армейцам» не помог даже отменённый гол Сергея Широкова.

Чтобы понять, что для «Спартака» эта игра значила чуть больше, чем возможность взять два очка, нужно было просто посмотреть любой отрезок матча. Такого заряженного, «наскипидаренного» «Спартака» в этом сезоне видеть ещё не приходилось. С помощью сумасшедшего прессинга красно-белые накрывали атаки СКА ещё в зародыше, и в результате устроили голкиперу Гудачеку что-то типа выходного. Всего лишь 15 бросков от петербуржцев в домашней игре! Жалкие семь «выстрелов» в первых двух периодах! Представляете, если бы так компактно и мобильно «Спартак» играл всегда? Да москвичи шли бы в лидерах Запада. Но понятно, что такие матчи получаются только если есть особенный повод, эмоциональная накачка, надрыв. Знарок-мотиватор снова проявил себя.

Видео доступно на «Чемпионате».

В атаке «Спартак» тоже сыграл образцово. Простота – залог успеха. Побольше бросков, поменьше хитроумных действий, плюс предельная концентрация и мощный настрой – под этим натиском сначала поплыл Магнус Хелльберг, а затем и весь СКА. Честно сказать, вчерашний «Спартак» живо напомнил мне «Динамо» Знарка образца 2011-2013 годов. Этакая банда головорезов, не признающая авторитетов и раскулачивающая очередного зажиточного барина.

Превратить нынешний «Спартак» в такой коллектив (пускай, пока на одну игру) помогла мотивация. Великая вещь в спорте, которая будет поважнее тактик, стратегий, статистики и прочего. Знарок вчера очень хотел вновь победить в Петербурге, и он это сделал. И я боюсь представить, что бы было со СКА, если бы «армейцами» с тренерской скамьи руководил Роман Ротенберг.

В СКА сплошной сумбур, «Барыс» рвётся к вершинам Востока. Что происходит в КХЛ Кошелев передаёт привет Хартли, а Минск круто сражается даже без легионеров.

Что же дальше? Уверен, эта победа взбодрит «Спартак», но у красно-белых ещё будут проблемы в нынешнем сезоне. Вообще, они сейчас вынуждены думать о борьбе за место в плей-офф. СКА предстоит ещё долго разбираться с нюансами своей философии, с раздутым ростером, с поиском настоящего главного в клубе. Первые лица «армейцев» бравируют коллективизацией в управленческом блоке, но, как известно, у семи нянек – дитя без глазу. Вот и у СКА уже 7 поражений в последних 12 матчах, а «Йокерит» с «Локомотивом» скоро отправят «армейцев» в середину первой восьмёрки таблицы Запада.

В любом случае наблюдать за «Спартаком» и СКА в нынешнем сезоне будет интересно. Но, возвращаясь к главной идее этого текста, могу сказать одно: в плей-офф петербуржцам с красно-белыми лучше не встречаться.