СКА забыл, как обыгрывать дома «Спартак». Не надо было обижать Знарка два года назад!

«Без комментариев», — нервно бросил Олег Знарок в микст-зоне после вчерашней игры в Петербурге на вопрос журналиста о принципиальности матчей его «Спартака» со СКА. Да и действительно, к чему здесь комментарии? И так понятно, что игры с «армейцами», а особенно в Северной столице, для Олега Валерьевича далеко не рядовые.
Красная тряпка, лучший раздражитель, главный личный соперник – думаю, все эти определения подходят для обозначения СКА в глазах Знарка. В Санкт-Петербурге в своё время крепко обидели тренера, поступили с ним несправедливо, и Знарок это не забыл. В высказываниях по отношению к «армейцам» он предельно корректен, но на деле показывает, что обыгрывать эту команду ему важно всякий раз.
Больше двух лет назад, весной 2018-го, Знарок некрасиво уходил из СКА и сборной России. Точнее, его некрасиво «уходило» руководство этой двуглавой гидры нашего хоккея. Олег Валерьевич добыл для Петербурга второй Кубок Гагарина, для всей страны – первое российское золото Олимпиады, но затем был выдавлен из обеих организаций до окончания срока контракта. Нет, формально с петербургским клубом его трудовые отношения закончились в конце апреля, но в сборной России он должен был отработать ЧМ-2018. Как вы помните, на этот турнир национальную сборную повёз уже Илья Воробьёв.
Со стороны ситуация выглядела следующим образом: харизматичный и своевольный Знарок мешал Роману Ротенбергу захватывать всю полноту власти в российском хоккее. Олег Валерьевич не допускал функционера до непосредственно спортивной части, оставляя эту нишу целиком и полностью себе. Ротенберга такой расклад, конечно, не устраивал, но Знарок нужен был ему, как сильный тренер, способный выиграть Олимпиаду. Когда Пхёнчхан был взят, долгожданная задача выполнена, то необходимость в Знарке для неформального главы СКА и сборной России отпала. Сразу же убрать Олега Валерьевича было нельзя, но в апреле подвернулся хороший повод – СКА не сумел пройти ЦСКА в финале Западной конференции. Так пазл и сложился.
Это, конечно, домыслы, основанные на наблюдениях и некоторой инсайдерской информации. Но факт остаётся фактом – только после ухода Знарка Ротенберг стал главой штаба сборной России. То есть придумал себе должность, которая официально поставила его выше всех в структуре нашего хоккея. Олег Валерьевич, у которого всегда есть своё мнение и свой взгляд на ситуацию, в эту парадигму вряд ли бы вписался.
Так стоит ли удивляться, что Знарок, которого убрали, по сути, из-за имперских амбиций одного человека, теперь считает своим долгом каждый раз обыгрывать команду этого человека? И диспозиция у Олега Валерьевича очень хороша: про его «Спартак» много говорят (в основном, из-за фигуры тренера), но никто красно-белых не воспринимает всерьёз. Так же, как когда-то не воспринимали ХК МВД или московское «Динамо». Знарок великолепно себя чувствует в роли рулевого андердога, и в таком качестве ему в сто раз приятнее обыгрывать признанных фаворитов. Особенно, если примешивается личный мотив.
Это, конечно, никакая не месть, да и Знарку уже давно ничего не нужно никому доказывать. Но «Спартак» уже второй год подряд именно против СКА показывает свой лучший хоккей. В прошлом сезоне красно-белые выиграли три матча регулярки из четырёх у «армейцев», забрав обе игры в Санкт-Петербурге. В этом сезоне клубы обменялись победами, но напомним, что в сентябре «Спартак» играл в Москве со СКА без ряда ведущих игроков. Сейчас же состав был боевой, и Знарок снова выиграл в Северной столице.
Чтобы понять, что для «Спартака» эта игра значила чуть больше, чем возможность взять два очка, нужно было просто посмотреть любой отрезок матча. Такого заряженного, «наскипидаренного» «Спартака» в этом сезоне видеть ещё не приходилось. С помощью сумасшедшего прессинга красно-белые накрывали атаки СКА ещё в зародыше, и в результате устроили голкиперу Гудачеку что-то типа выходного. Всего лишь 15 бросков от петербуржцев в домашней игре! Жалкие семь «выстрелов» в первых двух периодах! Представляете, если бы так компактно и мобильно «Спартак» играл всегда? Да москвичи шли бы в лидерах Запада. Но понятно, что такие матчи получаются только если есть особенный повод, эмоциональная накачка, надрыв. Знарок-мотиватор снова проявил себя.
Видео доступно на «Чемпионате».
В атаке «Спартак» тоже сыграл образцово. Простота – залог успеха. Побольше бросков, поменьше хитроумных действий, плюс предельная концентрация и мощный настрой – под этим натиском сначала поплыл Магнус Хелльберг, а затем и весь СКА. Честно сказать, вчерашний «Спартак» живо напомнил мне «Динамо» Знарка образца 2011-2013 годов. Этакая банда головорезов, не признающая авторитетов и раскулачивающая очередного зажиточного барина.
Превратить нынешний «Спартак» в такой коллектив (пускай, пока на одну игру) помогла мотивация. Великая вещь в спорте, которая будет поважнее тактик, стратегий, статистики и прочего. Знарок вчера очень хотел вновь победить в Петербурге, и он это сделал. И я боюсь представить, что бы было со СКА, если бы «армейцами» с тренерской скамьи руководил Роман Ротенберг.
Что же дальше? Уверен, эта победа взбодрит «Спартак», но у красно-белых ещё будут проблемы в нынешнем сезоне. Вообще, они сейчас вынуждены думать о борьбе за место в плей-офф. СКА предстоит ещё долго разбираться с нюансами своей философии, с раздутым ростером, с поиском настоящего главного в клубе. Первые лица «армейцев» бравируют коллективизацией в управленческом блоке, но, как известно, у семи нянек – дитя без глазу. Вот и у СКА уже 7 поражений в последних 12 матчах, а «Йокерит» с «Локомотивом» скоро отправят «армейцев» в середину первой восьмёрки таблицы Запада.
В любом случае наблюдать за «Спартаком» и СКА в нынешнем сезоне будет интересно. Но, возвращаясь к главной идее этого текста, могу сказать одно: в плей-офф петербуржцам с красно-белыми лучше не встречаться.
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