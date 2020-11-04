«Эти русские парни будут хороши в НХЛ». Финны боятся и уважают нашу сборную?

В последнее время участились разговоры о том, что сборная России едет на Кубок Карьяла молодёжным составом. Дескать, русские наплевали на Евротур, везут на него непонятных людей и не соответствуют договору, согласно которому играть должны сильнейшие на сегодняшний день хоккеисты. Но в ФХР абсолютно правильно заметили, что именно эти игроки и являются лучшими конкретно сейчас.

«Спасибо финнам, что они организовали Кубок Карьяла. Мы собрали наших лучших игроков. Будем стараться побеждать. Для всех нас это большая честь. Всеми участниками турнира проделан огромный труд. Мы благодарны всем нашим партнёрам. Работаем в одной упряжке, как единая хоккейная семья.



Наша цель – победа на Олимпиаде в Пекине. Времени до неё осталось менее двух лет, будем стараться защитить титул олимпийских чемпионов. Мы не смогли вызвать всех кандидатов на Евротур, которые есть в нашем списке. Сегодняшняя команда – это люди, которые играют с мужиками, этих игроков знает весь мир. Повторюсь, это наши лучшие игроки. Мы едем с теми, кого смогли вызвать», — заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«СКА – донор сборной России». Ларионов и Ротенберг – о подготовке к Евротуру На Кубок Карьяла поедут сильнейшие на сегодняшний день российские игроки, а защитнику «Спартака» Никишину не дали разрешения в ИИХФ.

Российская сборная уже прилета в Хельсинки, где сегодня проведёт вечернюю тренировку. В Финляндии, несмотря на все разговоры, серьёзно готовятся домашнему этапу Евротура. Финны, кстати, сами играют далеко не сильнейшим составом. В нём нет ни одного игрока из КХЛ. Юкка Ялонен собрал команду из ноунейнов, но сам тренер уважительно относится к российской сборной.



«Нам есть за что биться. Если мы выиграем у России, то получим три очка. Все нацелены на победу вне зависимости от того, с кем мы играем. Поражений мы не боимся. Более того, против нас выйдут лучшие русские парни до 20 лет, которые, вероятно, станут хорошими хоккеистами в НХЛ. Давайте отнесёмся к этому серьёзно. В конце концов, вопрос не в том, на каком уровне находится команда соперника», — приводит слова Ялонена Iltalehti.

Объявлен состав сборной Финляндии на Кубок Карьяла

Ялонен, к слову, довольно долго работал в клубах КХЛ, поэтому с достоинством относится к сопернику. Чего не скажешь о другом финском специалисте – Ханну Йортикке. Он в своё время трудился в «Амуре», но уважать другие команды, включая российскую, так и не научился.

«Я хотел приехать в Финляндию в начале ноября, в том числе и на Кубок Карьяла, но сейчас пришлось отказаться от этих планов. В Финляндии плохая ситуация с коронавирусом, а Кубок Карьяла превратился в фарс и шутку, поскольку Россия отправила туда команду до 20 лет. Есть ли смысл вообще играть при таком раскладе? Похоже, мы слишком далеко зашли, выполняя требования телекомпаний, потому что эти матчи приходится играть из-за телевизионных контрактов», — заявил Йортикка всё тому же изданию.

Фото: РИА Новости

Видимо, Ханну либо побаивается, либо просто уважает российскую сборную, раз говорит про неё в таком тоне. Интересно, что сам тренер сейчас проживает в Испании и даже не удосужился при лететь в Хельсинки, хотя имел такую возможность.



Отлично высказался по поводу сложившейся ситуации известный российский тренер Андрей Назаров.

«На Кубок Карьяла едут наши сильнейшие игроки на данный момент. Да, это молодые ребята. Но почти все из них на отличном счету в своих нынешних клубах КХЛ, все они играли с мужиками и дают результат. Так что не надо недооценивать нашу сборную. Это национальная команда России, которая является взрослой по уровню своей игры. Того же Аскарова, Мухамадуллина, Амирова, Чинахова, Подколзина знает весь мир. Это люди, которых выбрали в первом раунде драфта НХЛ. А у финнов, например, нет ни одного игрока из КХЛ. Сплошные ноунеймы, которых никто не знает. Но они почему-то решили указывать нам. Финнам, чехам и шведам нужно следить за собой. Пусть разберутся со своими составами и следят за эпидемиологической обстановкой в своих странах. Она у них намного хуже, чем в России», — заявил Назаров.

Что ж, уже завтра мы увидим, кто в итоге оказался прав и как молодые российские хоккеисты с ходу сыграют со сборной Финляндии. Но то, что никакого равнодушия на льду со стороны россиян не будет, можно сказать с полной уверенностью. Ну а если российская сборная и вовсе победит (что вполне возможно), то персонажам вроде Йортикки придётся взять свои слова обратно и больше думать головой. Тогда и посмотрим, как Ханну будет выкручиваться из ситуации.