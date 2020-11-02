«СКА – донор сборной России». Ларионов и Ротенберг – о подготовке к Евротуру

На Кубок Карьяла поедут сильнейшие на сегодняшний день российские игроки, а защитнику «Спартака» Никишину не дали разрешения в ИИХФ.

Сегодня, 2 ноября, состоялась пресс-конференция, посвящённая грядущему участию сборной России по хоккею в финском этапе Евротура. На турнир команду повезёт Игорь Ларионов, а состав российской сборной будет молодёжным. Капитаном сборной России на первом этапе Евротура станет нападающий СКА Василий Подколзин.

На интересовавшие журналистов вопросы ответили президент ФХР Владислав Третьяк, глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Игорь Ларионов и хоккеисты сборной.

Сборная России удивила составом на Евротур. На первый этап поедут Ларионов и молодёжка! Самая молодая команда в истории турнира. Неожиданный шаг, которому есть логичное объяснение.

«Большая честь для этих ребят надеть майку сборной России»

Президент ФХР Владислав Третьяк выступил с приветственным словом в начале пресс-конференции.

«Мы живём в трудное время, бушует эпидемия. Мы делаем всё, чтобы наши хоккеисты показывали своё мастерство и имели возможность соревноваться. Хочу сказать слова благодарности федерациям хоккея Финляндии, Чехии, Швеции. У нас на Кубок Карьяла едет молодая национальная команда. Большая честь для этих ребят надеть майку сборной России. Каждый будет биться за свою страну. Успех приходит, когда есть дисциплина. Нужно думать и работать на благо команды», — сказал Третьяк.

«Мы собрали сильную команду»

Капитан сборной России Василий Подколзин поделился ожиданиями от выступления на финском этапе Евротура.

«Не читал комментарии про то, какой сборной мы едем на Кубок Карьяла – молодёжной или нет. Мы собрали сильную команду. Знаем друг друга, верим друга в друга. Мотивации у нас полно, есть, что доказывать. Причём и себе, и тренерскому штабу, так что, повторюсь, мотивации у нас достаточно», — сказал Подколзин.

«В сборной России играют только сильнейшие, мы ориентируемся на спортивный принцип»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной Роман Ротенберг обозначил задачи, стоящие перед командой на Кубке Карьяла.

«Спасибо финнам, что они организовали Кубок Карьяла. Мы собрали наших лучших игроков. Будем стараться побеждать. Для всех нас это большая честь. Всеми участниками турнира проделан огромный труд. Мы благодарны всем нашим партнёрам. Работаем в одной упряжке, как единая хоккейная семья.

Наша цель – победа на Олимпиаде в Пекине. Времени до неё осталось менее двух лет, будем стараться защитить титул олимпийских чемпионов. Мы не смогли вызвать всех кандидатов на Евротур, которые есть в нашем списке. Сегодняшняя команда – это люди, которые играют с мужиками, этих игроков знает весь мир. Повторюсь, это наши лучшие игроки. Мы едем с теми, кого смогли вызвать.

Мы знаем, как проходит восстановление после заболеваний. Мы часто отправляли в Финляндию молодую команду, поэтому не смотрим на возраст. У нас едут игроки, которые играют в КХЛ на мужском уровне и обыгрывали лучших игроков лиги. Мы и дальше будем возить только лучших игроков. У нас играют только сильнейшие, мы ориентируемся на спортивный принцип», — сказал Ротенберг.

«Сборная России едет атаковать, а не обороняться. Это наша цель»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал молодёжный состав команды на первый этап Евротура — Кубок Карьяла.

«В это непростое время мы имеем возможность играть в хоккей. Собрали хорошую молодую команду. Едем атаковать, а не обороняться. Это наша цель. Ребята в полном порядке. Потренируемся пару дней и в бой. Первый матч у нас с финнами.

Мы получили полные сведения об игроках, которые присутствуют на тренировочном сборе. Они молодые и готовы показать свой лучший хоккей. У нас большая проблема выбора состава на игру, потому что все ребята хотят себя проявить. Наш коллектив готов играть в правильный атакующий хоккей. Важно посмотреть их на тренировках и определиться правильный состав на матч», — сказал Ларионов.

Фото: fhr.ru

«Пока у Гуськова не будет команды, в сборной его не будет»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов рассказал, что проводил беседу с Матвеем Гуськовым.

«Знаем, что происходит с ребятами, которые находятся в Америке. Полностью мониторим ситуацию. Они находятся на нашем радаре. Я недавно разговаривал с Матвеем Гуськовым. Игроки без команд не могут участвовать в процессе отбора на чемпионат мира. Это будет несправедливо к остальным. Пока у Матвея не будет команды, его не будет в сборной. Это касается всех, не только его. ЦСКА владеет правами на Гуськова, им решать, что делать.

За Никишиным я смотрю очень внимательно, на днях разговаривал со Знарком и Жамновым. Но я тренер, а не медик. Медицинский департамент решает, может он играть или нет. Эта ситуация находится вне моего контроля», — сказал Ларионов.

IIHF не даёт разрешения Никишину играть за сборную России

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной Роман Ротенберг сообщил, что защитник «Спартака» Александр Никишин не сыграет за национальную команду из-за позиции Международной федерации хоккея.

«Вопрос по Никишину находится в компетенции IIHF. В настоящий момент Никишину не дают доступа играть за сборную России», — сказал Ротенберг.

15-летний Мичков в декабре может быть включён в расширенный состав молодёжной сборной России

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов отметил выступления 15-летнего форварда Матвея Мичкова в МХЛ и на юношеской Олимпиаде.

«Вы знаете, я видел Мичкова на юношеской Олимпиаде в Лозанне. Неординарный и одарённый мальчишка. У меня были планы подержать его в коллективе, чтобы увидеть, как он ведёт себя. Есть мысли привлечь его в расширенный список молодёжной сборной в декабре. Три-четыре года – это колоссальная разница. Важно не спешить. Будем мониторить его развитие в течение ноября. Дай бог, чтобы он не попал под большой пресс, потому что уровень чемпионата мира высочайший. Нужно смотреть, как он выдержит конкуренцию», — сказал Ларионов.

На МЧМ могут приехать Лафренье, Какко, Хьюз. А в сборную России возьмут Мичкова? В КХЛ 15-летнему вундеркинду по возрасту нельзя, в молодёжную сборную – очень даже можно!

«Хоккей – контактная игра, а не шахматы»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов заявил, что не опасается вала травм в национальной команде в результате её игры с взрослыми сборными.

«В нашей лиге играет много иностранцев. Хоккей – контактная игра, а не шахматы. Мы не можем предсказать, как всё будет. Никого оберегать нельзя, потому что это национальная команда. Все ребята готовы принять вызов. Можно смотреть по сторонам, но мы едем не за этим, а чтобы показать хоккей, который пропагандируем с импровизацией нашего русского характера. Смотрю с оптимизмом», — сказал Ларионов.

«Не влияю на трансферную политику СКА. Это бизнес»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов высказался относительно перехода форварда Максима Грошева из «Нефтехимика» в СКА.

«Переход Грошева из «Нефтехимика» в СКА — это конфликт интересов между сборной и клубом. Я не влияю на трансферную политику СКА. Это бизнес. Для меня главное — игровая практика. Неважно где, в ВХЛ или КХЛ.

Максим — парень неординарный. Главное — это правильный подход. Мы не можем повлиять на клубных тренеров, у них тоже свои задачи и проблемы», — объяснил Ларионов.

«СКА не базовый клуб сборной России, а её донор»

Первый вице-президент ФХР, вице-президент СКА, глава штаба сборной России Роман Ротенберг опроверг тот факт, что санкт-петербургский клуб считает себя базовым для национальной команды.

«Конкуренция – двигатель прогресса. Всегда смотрим только с этой позиции. Стремимся быть на голову выше всех. СКА – базовый клуб сборной? Мы никогда такого не говорили, это выдумки журналистов. Мы — донор сборной России и хотим развивать наших игроков в России. У нас сейчас, учитывая мировую ситуацию с пандемией, условия лучше, чем в других странах. Нам удалось оставить многих игроков в России. Они получают здесь много игрового времени. Мы сконцентрированы на работе в нашей стране, работаем на пределе несмотря на все проблемы. Хотим побеждать на международных соревнованиях», — сказал Ротенберг.

Видео можно посмотреть на официальном канале ФХР в YouTube.

«Вы увидите нового Подколзина. Я знаю, как это сделать»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов рассказал, что знает, как найти подход к нападающему Василию Подколзину, чтобы раскрыть в нём лучшие качества.

«Здесь очень тонкая тема психологического плана. Я знаю Подколзина второй год, мы с ним много общались на чемпионате мира. У него очень интересный характер. Бывают такие вещи, когда начинаешь в себе сомневаться. Нужен тонкий подход, чтобы парня раскрыть по-новому. Я знаю, чего ему не хватает. У нас состоится частный разговор, потому что он наш лидер.

Он провёл потрясающий чемпионат мира в прошлом году, и сейчас нужно вернуться в своё русло. Его нужно успокоить и я знаю, как это сделать. С правильным подбором партнёров по звену вы увидите нового Подколзина», — сказал Ларионов.

«Первый этап Евротура – тест перед чемпионатом мира»

Игорь Ларионов заявил, что считает первый этап Евротура экзаменом для команды перед молодёжным чемпионатом мира.

«Ситуация в мире непредсказуемая. Для всех команд это будет первый такой опыт. Мы читали о «пузыре» в НХЛ, но для ребят это будет тест, чтобы посмотреть, на сколько мы сможем сплотиться. Это необычные условия, но одинаковые для всех. Не сомневаюсь я ребятах, потому что летом мы провели похожий сбор в Сочи. Спасибо ФХР за это. Ребята находили общий язык на льду и вне льда. Ожидаем подобного и в Финляндии. Это хороший экзамен перед чемпионатом мира. Нужно быть полностью сфокусированными на игре, чтобы полностью отдать себя хоккею в этом коротком турнире.

В Америке у нас находятся пять человек, у которых сейчас пауза в чемпионате. Знаю, что сборная Канады собирается 16 ноября и будет сидеть в «пузыре» до чемпионата мира. У нас есть небольшое преимущество перед другими командами, потому что наши ребята находятся в игре и получают необходимый игровой опыт. Обольщаться не нужно, но меня радует тот факт, что они в обойме. Надеюсь, что мы соберём очень сильную команду, которая поборется за золото на молодёжном чемпионате мира», — пояснил Ларионов.