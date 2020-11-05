Европейцы предлагали выгнать Россию с Кубка Карьяла. Наши пацаны забили 3 гола за период!

В преддверии старта Кубка Карьялы только ленивый не критиковал ФХР за то, что в Хельсинки на первый этап Евротура сборная России полети молодёжным составом. Возмущались чехи, гневные оды писали шведы, а громче всех выступали финны. Дескать, таким образом российская сборная не уважает соперников и дискредитирует весь турнир.

«Эти русские парни будут хороши в НХЛ». Финны боятся и уважают нашу сборную? В преддверии старта Евротура команду Игоря Ларионова хвалят и критикуют, но точно не списывают со счетов.

Но в Федерации хоккея России верно заметили, что нынешний состав россиян – сильнейший на данный момент, учитывая пандемию коронавируса и возросшее число заболевших. Аскаров, Амиров, Чинахов, Мухамадуллин и вовсе выбраны в первом раунде драфта НХЛ. Этих ребят уже знает весь мир, а вот кто знает финских хоккеистов из местного чемпионата? Пожалуй, только болельщики и тренеры сборной Финляндии.



«Спасибо финнам, что они организовали Кубок Карьяла. Мы собрали наших лучших игроков. Будем стараться побеждать. Для всех нас это большая честь. Всеми участниками турнира проделан огромный труд. Мы благодарны всем нашим партнёрам. Работаем в одной упряжке, как единая хоккейная семья.



Наша цель – победа на Олимпиаде в Пекине. Времени до неё осталось менее двух лет, будем стараться защитить титул олимпийских чемпионов. Мы не смогли вызвать всех кандидатов на Евротур, которые есть в нашем списке. Сегодняшняя команда – это люди, которые играют с мужиками, этих игроков знает весь мир. Повторюсь, это наши лучшие игроки. Мы едем с теми, кого смогли вызвать», — заявил первый вице-президент КХЛ Роман Ротенберг.



То, что сборная России под руководством исполняющего обязанности главного тренера Игоря Ларионова точно не будет выступать в роли мальчиков для биться, стало понятно уже в первом периоде матча с Финляндией. Складывалось впечатление, что молодые российские ребята просто быстрее, сильнее и больше хотят победить.



Сперва Амиров на скорости влетел в зону, на паузе убрал Сеппяля и с ползоны с кистей вогнал шайбу точно в угол ворот — Сетянен не дотянулся. Кистевой бросок и Родиона получился просто отличным.

Россия – Финляндия, LIVE. Наша молодёжь громит соперника в стартовой встрече! Всё самое главное и интересное о первом матче команды Игоря Ларионова.

Дальше – больше. Зрители увидели просто шикарный проход Хуснутдинова. Марат убежал по левому флангу, выкатился на ворота, качнул вратаря и отправил шайбу в сетку. Такой прыти от россиян финские игроки явно не ожидали, а их главный тренер Юкка Ялонен выглядел мрачнее тучи. Опытный тренер просто не понимал, что происходит с его командой.



Но и на этом россияне не успокоились. У сборной России прошла очередная быстрая атака. Подколзин получил пас на ход, прорвался по правому флангу и прострелил вдоль ворот, а Сафонов в касание переправил шайбу в сетку. Комбинация получилась на загляденье!

Конечно, была работа и у российского голкипера Ярослава Аскарова, однако вратарь из системы СКА чувствовал уверенность в своих силах. Не зря на этого голкипера обратили внимание в «Нэшвилле» и задрафтовали Ярослава в первом раунде.



Ну а всем критикам сборной России, включая бывшего тренера «Амура» Ханну Йортикку, хочется передать большой привет. Теперь все увидели, на что способны молодые российские хоккеисты. А ведь впереди нас ждёт молодёжный чемпионат мира, поэтому обкатка на Евротуре для команды Игоря Ларионова вдвойне важна.