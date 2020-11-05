Россия – Финляндия, LIVE. Наша молодёжь стартует на Кубке Карьяла!

Всё самое главное и интересное о первом матче команды Игоря Ларионова.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам тестовую трансляцию первого матча сборной России на Кубке Карьяла – 2020 в режиме LIVE. На финском этапе, который традиционно открывает сезон Еврохоккейтура, наша команда стартует игрой с хозяевами площадки. Встреча состоится на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Напоминаем, что этот Кубок Карьяла – особенный для сборной России. В Хельсинки на этот турнир приехала молодёжная команда (игроки не старше 20 лет) под руководством Игоря Ларионова. Для прославленного хоккеиста это будет дебют на тренерском мостике в официальных матчах, а для молодых парней в составе – первый и единственный смотр перед МЧМ-2021, стартующим в конце декабря.

Видео доступно на «Чемпионате».

Желаем удачи нашей молодой команде и, как всегда, верим в сборную России!