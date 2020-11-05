Россия – Финляндия, LIVE. Наша молодёжь стартует на Кубке Карьяла!

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам тестовую трансляцию первого матча сборной России на Кубке Карьяла – 2020 в режиме LIVE. На финском этапе, который традиционно открывает сезон Еврохоккейтура, наша команда стартует игрой с хозяевами площадки. Встреча состоится на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и начнётся в 19:30 по московскому времени.
Напоминаем, что этот Кубок Карьяла – особенный для сборной России. В Хельсинки на этот турнир приехала молодёжная команда (игроки не старше 20 лет) под руководством Игоря Ларионова. Для прославленного хоккеиста это будет дебют на тренерском мостике в официальных матчах, а для молодых парней в составе – первый и единственный смотр перед МЧМ-2021, стартующим в конце декабря.
Видео доступно на «Чемпионате».
Желаем удачи нашей молодой команде и, как всегда, верим в сборную России!
Окончательный состав нашей команды узнаем совсем скоро. Вчера парни катались в таких сочетаниях.
Вратари: Аскаров, Ахтямов, Жеренко;
Белые: Афанасьев – Хуснутдинов – Подколзин, Чайка – Седов;
Синие: Грошев – Сафонов – Чинахов, Мухамадуллин – Чистяков;
Красные: Грицюк – Башкиров – Амиров, Кирсанов – Шеховцов;
Зеленые: Спиридонов – Бардаков – Алалыкин, Кузьмин – Бычков;
Оранжевые: Берёзкин – Злодеев – Мингачёв, Костенко.
До старта матча почти три часа. За это время можно ещё раз прочитать наш материал про уникальный состав сборной России на Кубок Карьяла.
А также обоснование этому шагу от первых лиц нашей сборной.
Состав сборной Финляндии на матч Кубка Карьяла с Россией
Финны определились с составом на стартовый матч домашнего турнира.
Сетянен (Раяниеми);
Парикка – Саариярви, Иннала – Койвистойнен – Саарела,
Лаапалайнен – Кемиляйнен, Саллинен – Тиивола – Туркулайнен,
Сеппяля – Ринделль, Бьёрквист – Бьорнинен – Оксанен,
Линтуниеми – Эронен, Пельтола – Сиикконен – Карвинен, Нурми.
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